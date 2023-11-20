Ви там Були? Рідлі Скотт жорстко відповів критикам “Наполеона”

Британський режисер Рідлі Скотт різко відповів на критику, з якою зіткнувся його майбутній фільм “Наполеон”, що розповідає про життя французького імператора і полководця. У той час як фільм був добре прийнятий у Великобританії, він зіткнувся з негативними відгуками французьких ЗМІ, які назвали його “Пригодами Барбі і Кена в імперії”, “глибоко незграбним і неприродним”, і звинуватили його в “дуже антифранцузькому і пробританському настрої”.

Скотт не стримався у своїй відповіді:

Він розкритикував французів за їхнє самосприйняття, зазначивши, що паризька публіка, для якої він показував фільм, його оцінила. Звертаючись до істориків, які ставили під сумнів історичну достовірність фільму, Скотт відповів: “Ви там були? Ні, не були. Тоді звідки ви знаєте, як це було насправді?”

Український трейлер фільму “Наполеон” Рідлі Скотта

Фільм “Наполеон” Рідлі Скотта вийде на екрани 22 листопада, спочатку в обмеженому кінотеатральному прокаті по всьому світу, а через 45 днів – на стрімінговому сервісі Apple TV+. Фільм розповідає про прихід Наполеона Бонапарта до влади, особливо висвітлюючи його стосунки з Жозефіною.