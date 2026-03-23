Том Холланд у захваті від дуету Людини-павука та Карателя у новому фільмі

Том Холланд повертається до ролі Пітера Паркера у стрічці «Людина-павук: Абсолютно новий день» (Spider-Man: Brand New Day). Цього разу замість наставника в особі Тоні Старка у нього з’явиться зовсім інший орієнтир — Френк Касл (Каратель) у виконанні Джона Бернтала. Холланд уже встиг назвати взаємини між цими героями своєю «улюбленою екранною динамікою за весь час роботи над франшизою».

Зіткнення двох світів

В інтерв’ю, приуроченому до виходу першого трейлера фільму, актор поділився своїми враженнями від зйомок:

«Думаю, одним із найприємніших моментів за час роботи в ролі Людини-павука для мене було стояти поруч із Робертом Дауні-молодшим і вибудовувати стосунки Людини-павука та Залізної людини. Але я такий радий, що люди нарешті побачать Джона Бернтала в ролі Карателя в цьому фільмі. Він прийшов із зовсім іншого світу — такої собі екранізації з рейтингом R — і ми буквально підхопили його та перенесли в наш світ. І він у цій картині просто неймовірний».

Від ворогів до “братів”

Цікаво, що в оригінальних коміксах стосунки цих двох персонажів спочатку складалися далеко не дружньо. Каратель дебютував саме як противник Людини-павука у випуску Amazing Spider-Man #129 ще у 1974 році. Лише шалена популярність Френка Касла згодом перетворила його на антигероя.

Між ними завжди зберігалася напруга: Пітер Паркер категорично не сприймає смертоносні методи Карателя і постійно намагається завадити йому вбивати злочинців, хоча обставини іноді й змушували їх працювати разом. Саме ця суперечлива основа дала багатий ґрунт для імпровізації на знімальному майданчику.

«Стосунки Людини-павука та Карателя дуже смішні. І вони сильно змінювалися, сильно розвивалися під час зйомок, тому що ми з Джоном імпровізували. Усе почалося як історія двох людей, які нібито ненавидять одне одного, а в міру того, як ми почали імпровізувати, це перетворилося на суперництво старшого і молодшого братів. Це, мабуть, моя найулюбленіша динаміка з усіх, яку я коли-небудь бачив у Людини-павука», — додав Холланд.

Окрім Холланда та Бернтала, у фільмі Spider-Man: Brand New Day також знялися Зендея, Джейкоб Баталон, Седі Сінк, Майкл Мандо та Марк Руффало. Світова прем’єра картини запланована на 31 липня.