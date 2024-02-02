Бред Пітт зіграє в останньому фільмі Квентіна Тарантіно

Бред Пітт знову попрацює з Квентіном Тарантіно над прийдешнім фільмом “Кінокритик”, пише видання Deadline. Поки незрозуміло, яку саме роль отримає Пітт, але не виключено, що головну.

У березні 2023 року повідомлялося, що Тарантіно завершив роботу над сценарієм “Кінокритика”. У центрі сюжету – хлопець, який писав рецензії на кіно в порножурналі. Дія фільму розгорнеться в 1977 році. Режисер згадував, що історія заснована на реальних подіях.

“Кінокритик” має стати останнім повнометражним фільмом у кар’єрі Тарантіно. Режисер неодноразово стверджував, що планує зняти 10 картин.

Пітт і Тарантіно вже працювали разом над “Одного разу в… Голлівуді” і “Безславними виродками”.