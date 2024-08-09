Популярне шоу з Netflix злили в мережу за три місяці до офіційного релізу

За три місяці до офіційного релізу в мережу витекли п’ять серій другого сезону популярного шоу “Аркейн” від Netflix.

Записи опинилися в руках хакерів, які розповсюдили шоу інтернетом, включно з Reddit та іншими майданчиками. Викрадені епізоди було взято зі студії дубляжу, і вони являють собою чернетки з низькою якістю і водяними знаками. Фанатам рекомендується бути обережними, щоб уникнути спойлерів.

Офіційна прем’єра другого сезону “Аркейна” запланована на 2 листопада на Netflix. Раніше стримінговий сервіс опублікував два тизери – з Вай у ролі вартового Пілтовера і Геймердінгером, який підкрадається.

Актриса, яка озвучує Джинкс, зазначила, що робота над продовженням виявилася для неї емоційно складною.