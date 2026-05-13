Сценарій «Мортал Комбат 3» майже готовий, хоча студія ще не дала «зелене світло» на зйомки

Незважаючи на те, що фільм «Мортал Комбат 2» стартував у прокаті дещо слабше за очікування студії, робота над продовженням франшизи вже активно ведеться. Сценарист Джеремі Слейтер в інтерв’ю виданню The Hollywood Reporter поділився подробицями щодо статусу третьої частини кіноадаптації культового файтингу.

Касові збори та реакція на другу частину

Прем’єра «Мортал Комбат 2» відбулася 8 травня. За перші вихідні картина зібрала 63 мільйони доларів у світовому прокаті (40 млн у Північній Америці та 23 млн на міжнародних ринках). Враховуючи виробничий бюджет у 80 мільйонів доларів (без урахування витрат на маркетинг) та змішані відгуки критиків, такі цифри виявилися нижчими за прогнози аналітиків. Проте тестові покази стрічки були успішними, що дало студії надію на розбудову повноцінної кіновсесвіту.

Статус сценарію «Мортал Комбат 3»

За словами Джеремі Слейтера, студія New Line Cinema поки не зробила офіційного анонсу третьої частини. Проте самого сценариста найняли ще у 2025 році, щоб підготувати підґрунтя на випадок успіху сиквелу.

Наразі Слейтер завершує роботу над другим драфтом (чорновим варіантом) сценарію і повністю задоволений результатом. Він зазначає, що автори ретельно проаналізували та врахували помилки попередніх фільмів, а також відгуки глядачів із закритих показів, щоб «продовжувати підвищувати планку».

Режисер стрічки Саймон Маккуойд також прокоментував можливе продовження. Він намагається уникати гучних заяв та прогнозів, але визнає, що всесвіт Mortal Kombat має величезний потенціал, який «одночасно захоплює та трохи лякає своїми масштабами».