Офіційно: номінований на «Оскар» мультфільм «K-Pop мисливиці на демонів» отримає сиквел

Студія офіційно оголосила про роботу над продовженням успішного анімаційного фільму «K-Pop мисливиці на демонів» (K-Pop: Demon Hunters). За створення сиквелу знову відповідатимуть режисери оригінальної стрічки — Меггі Кан та Кріс Еппелханс.

Успіх оригіналу та плани на майбутнє: Рішення про зйомки другої частини було ухвалене на хвилі величезного глядацького інтересу до незвичайної історії про гурт південнокорейських поп-виконавиць, які поєднують сценічну кар’єру з таємною боротьбою проти потойбічних сил.

«Я відчуваю величезну гордість як корейська режисерка за те, що глядачі хочуть більшого від цієї корейської історії та наших персонажів. У світі, який ми побудували, є ще так багато всього, і я з нетерпінням чекаю можливості показати вам це. Це лише початок», — прокоментувала анонс Меггі Кан.

Повернення оригінального режисерського дуету до проєкту гарантує збереження унікального творчого бачення — світ та героїні продовжать органічно розвиватися в руках своїх творців.

Нагадаємо, що перша частина дебютувала в червні 2025 року, швидко ставши хітом. Стрічка зібрала понад 500 мільйонів переглядів і здобула дві престижні номінації на премію «Оскар». Деталі сюжету та орієнтовні терміни виходу сиквелу поки що тримаються в секреті.