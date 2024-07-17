До прем’єри “Дедпула і Росомахи” – 9 днів: новий трейлер

Marvel продовжує підігрівати інтерес до своєї першої картини з рейтингом R. В останньому трейлері «Дедпула і Росомахи» показали одразу кілька версій балакучого найманця, зокрема – Догпула і Леді Дедпул (яку, в теорії, могла зіграти Тейлор Свіфт). Вони протистоятимуть Кассандрі Нові, яка суто технічно доводиться сестрою Професору Ікс.

Загалом у свіжому трейлері показали 8 версій Дедпула. Найімовірніше, зустрінуться вони в Порожнечі – позачасовій в’язниці, яку співробітники Управління тимчасовими вимірами створили для тих, кого вони вважають аномаліями. До слова, саме представники УВІ затягують Вейда Вілсона в нову пригоду.

Крім Дедпула і Росомахи, у фільмі з’явиться безліч інших мутантів. Точно можна розраховувати на Шаблезубого, Надзвукову Боєголовку, Юкіо і Колоса. Також ходять чутки, що в стрічці з’являться Піро, Жаба, Азазель і Гамбіт: останнього може зіграти Ченнінг Татум.