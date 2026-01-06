Метт Деймон і Бен Аффлек у новому кримінальному трилері Netflix: трейлер фільму The Rip

Netflix представив новий трейлер напруженого кримінального бойовика The Rip, головні ролі в якому виконали давні друзі та партнери Метт Деймон і Бен Аффлек. Режисером стрічки виступив Джо Карнахан.

Сюжет: Історія розгортається навколо тактичного відділу боротьби з наркотиками поліції Маямі-Дейд. Під час чергового рейду команда виявляє несподівану знахідку — 20 мільйонів доларів готівкою, що були сховані просто в стіні будинку. Це відкриття стає фатальною спокусою, яка запускає ланцюг небезпечних подій. Героям доведеться пройти сувору перевірку на міцність, адже під загрозою опиняється не лише їхня довіра одне до одного, а й життя.

Прем’єра стрічки на платформі Netflix відбудеться вже 16 січня.