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Третій сезон «Кохання. Смерть. Роботи» виходить на Netflix уже 20 травня

11.05.2022
1 хвилина на прочитання
«Кохання. Смерть. Роботи»

Netflix представив трейлер третього сезону фантастичного анімаційного серіалу «Любов. Смерть. Роботи». Усі 9 епізодів LOVE DEATH+ROBOTS VOLUME 3 з’являться на сервісі вже 20 травня.


Як і в минулі роки (сезони виходили у 2019 та 2021 рр.) епізоди будуть не пов’язані один з одним та зроблені у різних візуальних стилях. Судячи з трейлера, повернуться деякі герої першого сезону, а короткометражку «Дурна подорож» поставить сам Девід Фінчер – вона стане дебютом метра в анімаційному жанрі.

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Усього вийде 9 епізодів з такими назвами:

  • Bad Travelling  («Дурна подорож»)
  • The Very Pulse of the Machine  (Пульс машини)
  • In Vaulted Halls Entombed  («Замурований у склепінних залах»)
  • Jibaro  («Хіваро»)
  • Swarm  («Рій»)
  • Mason’s Rats  («Щур Мейсона»)
  • Three Robots: Exit Strategies  («Три роботи: Шляхи відходу»)
  • Kill Team Kill  («Вбити команду вбивць»)
  • Night of the Mini Dead  (Ніч міні-мерців)

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11.05.2022
1 хвилина на прочитання
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