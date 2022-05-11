Третій сезон «Кохання. Смерть. Роботи» виходить на Netflix уже 20 травня

Netflix представив трейлер третього сезону фантастичного анімаційного серіалу «Любов. Смерть. Роботи». Усі 9 епізодів LOVE DEATH+ROBOTS VOLUME 3 з’являться на сервісі вже 20 травня.





Як і в минулі роки (сезони виходили у 2019 та 2021 рр.) епізоди будуть не пов’язані один з одним та зроблені у різних візуальних стилях. Судячи з трейлера, повернуться деякі герої першого сезону, а короткометражку «Дурна подорож» поставить сам Девід Фінчер – вона стане дебютом метра в анімаційному жанрі.

Усього вийде 9 епізодів з такими назвами: