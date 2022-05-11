Softnews
Третій сезон «Кохання. Смерть. Роботи» виходить на Netflix уже 20 травня
Netflix представив трейлер третього сезону фантастичного анімаційного серіалу «Любов. Смерть. Роботи». Усі 9 епізодів LOVE DEATH+ROBOTS VOLUME 3 з’являться на сервісі вже 20 травня.
Як і в минулі роки (сезони виходили у 2019 та 2021 рр.) епізоди будуть не пов’язані один з одним та зроблені у різних візуальних стилях. Судячи з трейлера, повернуться деякі герої першого сезону, а короткометражку «Дурна подорож» поставить сам Девід Фінчер – вона стане дебютом метра в анімаційному жанрі.
Усього вийде 9 епізодів з такими назвами:
- Bad Travelling («Дурна подорож»)
- The Very Pulse of the Machine (Пульс машини)
- In Vaulted Halls Entombed («Замурований у склепінних залах»)
- Jibaro («Хіваро»)
- Swarm («Рій»)
- Mason’s Rats («Щур Мейсона»)
- Three Robots: Exit Strategies («Три роботи: Шляхи відходу»)
- Kill Team Kill («Вбити команду вбивць»)
- Night of the Mini Dead (Ніч міні-мерців)