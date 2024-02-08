“Зловісні мерці” повертаються: почались зйомки нової частини

Видання Deadline повідомило про початок робіт над новим спін-оффом знаменитої серії хорорів “Зловісні мерці”. Сценаристом і режисером фільму виступить новачок Себастьян Ванічек, за плечима у якого тільки одна стрічка – “Павутина страху”. За зйомки відповідає студія Сема Реймі Ghost House Pictures.

Жодних подробиць про сюжет картини поки немає, як і про акторський склад. Можна лише припустити, що на нас чекає історія про абсолютно нових героїв.

Брюс Кемпбелл ще раз пообіцяв випускати фільми за “Зловісними мерцями” раз на 2-3 роки

Попередній спін-офф – “Повстання зловісних мерців” – заробив у прокаті понад 147 мільйонів доларів і став найкасовішим фільмом франшизи.