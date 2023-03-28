Найкасовіший фільм минулого року та третій найкасовіший за всю історію — «Аватар: Шлях води» — офіційно вийшов у цифровому вигляді. Блокбастер у роздільній здатності 4К і з підтримкою звуку Dolby Atmos можна придбати на американських сервісах Amazon Prime Video, Apple TV і Vudu за ціною 19 доларів і 99 центів.

Само собою, буквально тієї ж миті остання стрічка генія кіномаркетингу Джеймса Кемерона виявилася доступною абсолютно безкоштовно на всіх піратських сайтах світу. Але користуватися їхніми послугами незаконно, тож у жодному разі не робіть цього!

Нагадаємо, цей епічний науково-фантастичний фільм став продовженням найкасовішої стрічки всіх часів і народів — оригінального «Аватара», який вийшов у такому вже далекому 2009 році. Перша частина зібрала в прокаті 2923706026 доларів, а друга – 2309660236