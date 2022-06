На Netflix виходить документальний серіал про викрадача літака

Стрімінговий сервіс Netflix опублікував у мережі трейлер свого чергового документального міні-серіалу, який отримав назву DB Cooper: Where Are You?!





Шоу складається із чотирьох серій. Прем’єра 13 липня – українські субтитри в наявності.

Документальний серіал розповідає історію події 1971 року, коли чоловік під псевдонімом Ден Купер (Д. Б. Купер) викрав літак Boeing 727-51 із пасажирами на бору. Злочинець отримав викуп у 200 тис. доларів, відпустив пасажирів, змусив пілотів злетіти, сам вистрибнув із парашутом та безслідно зник.

ФБР так і не змогли відшукати викрадача, тому 2016 року розслідування поставили на паузу.

Виробництвом документалки займалася компанія Fulwell 73, партнером якої є комік та ведучий Джеймс Корден. Режисером виступила Марина Зенович.