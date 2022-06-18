5 найкращих смартфонів на Android з підтримкою microSD великого обсягу

Пропонуємо вашій увазі рейтинг нових смартфонів, оснащених слотом для microSD для розширення пам’яті.





Redmi Note 11 Pro+ 5G (у версії Global)

Презентація відбулася 29 березня 2022 року. Серед головних відмінностей моделі слід звернути увагу на: дисплей FHD+, 120 Гц, 6,67”, захищений ультраміцним склом Gorilla Glass. Функціональність смартфона забезпечує 8-ядерний чіпсет Dimensity 920. Оперативна пам’ять – 6 Гб, внутрішня – 129 Гб.

Тепер ближче до теми статті. Ця модель смартфона оснащена слотом для microSD, здатним підтримувати флешку до 1000 Гб.

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Для європейських споживачів модель презентували 19 травня 2022 року. Цей девайс — нова пропозиція бренду із пристойними характеристиками. РК-дисплей 120 Гц 6,59 дюйми. Потрійна камера -64,4,2 Мп) та селфі-камера на 16 Мп. Представлені дві версії смартфона з 6 та 8 Гб оперативної пам’яті та 128 Гб внутрішньої в обох версіях. Процесор Snapdragon 695. Слот для microSD є у всіх версіях.

POCO X4 Pro 5G

Це найновіший девайс від “РОСО”. Це відмінний пристрій з погляду ціни та показників. У смартфона AMOLED FHD+ дисплей 6,67” 120 Гц, потрійна камера (64,8,2 Мп) та селфі-камера на 16 Мп. Чіпсет Snapdragon 695. У найдорожчій версії представлена ​​конфігурація пам’яті 9/128 Гб. Розширити пам’ять допоможе слот microSD до 1000 Гб.

OPPO F21 Pro

Відмінний девайс у бюджетному сегменті, але з цілком пристойними характеристиками. 6,43” Full HD+ AMOLED-дисплей 60 Гц, 8/128 Гб, Snapdragon 695 та підтримкою флешок до 1000 Гб.

Realme 9

Цю модель смартфона презентували у Європі 15 травня. Серед ключових характеристик варто звернути увагу на наступні 6,5” Super AMOLED 90 Гц, Snapdragon 680, оперативна пам’ять 8 Гб, внутрішня пам’ять – 128 Гб, triple-камера 108/8/2 Гб, селфі-камера на 16 Мп та слот для карт MicroSD із підтримкою флешки до 1000 Гб.

Як бачите, можна знайти цілком недорогі смартфони, що підтримують флешки з величезною кількістю пам’яті. Такий девайс дозволить назавжди вирішити вічну проблему нестачі пам’яті.