До 12 000 гривень одноразово: українці претендують на новий вид допомоги від Польщі

Польща дуже багато допомагає українцям, які втекли туди від повномасштабної війни. Понад три мільйони біженців знайшли притулок у сусідній країні, отримують там грошову та гуманітарну допомогу. Окрім стандартних державних виплат, польський уряд та різноманітні організації час від часу анонсують й додаткові види допомоги. Наприклад, зараз на одноразову виплату у розмірі 1500 злотих на дорослого і 750 злотих на дитину, претендують ті в кого є картка поляка або польське громадянство. Допомога стосується безпосередньо цих людей або їх близьких родичів.





Цю допомогу ініціювали місцеві фонди

Як повідомляють польські ЗМІ, даний вид допомоги проводять фонд “Wolność i Demokracja”, організація “Pomoc Polakom na Wschodzie” і спільнота “Wspólnota Polska”. Виплата стосується лише тих українців, які мають документи, що підтверджують наявність родичів в Польщі. Тобто карту поляка, або громадянство. На допомогу претендують безпосередньо власники документів, або їх близькі родичі: батьки, дружина/чоловік, чи діти.

Подати заявку на отримання допомоги можна двома способам:

Зателефонувати на один з номерів гарячої лінії: +48 506 782 789, +48 519 023 817, +48 518 254 853 Написати листа за електронною адресою: [email protected] .

Далі потрібно буде діяти згідно з інструкціям.

Польща й надалі буде допомагати українцям

З 1 липня поляки скасовують щоденну виплату у розмірі 40 злотих за кожного українця, якого прихистили в себе вдома місцеві мешканці. Однак це не означає, що людей лишатимуть напризволяще. Без житла та допомоги ніхто не залишиться. Якщо мова про вагітних, літніх людей, чи багатодітних мам, то виплати в індивідуальному порядку можуть продовжити. Працездатним всіляко допомагатимуть знайти роботу.