Хакери зламали акаунт відомого актора і продавали там криптовалюту

Британський актор Том Голланд став жертвою злому його акаунта в соцмережі Х. Від імені актора шахраї почали поширювати неправдиву інформацію для просування шахрайської криптовалюти.

Від імені актора зловмисники почали пропонувати посилання на фейкову сторінку, закликаючи користувачів отримати “ранній доступ до токена SPIDER”, який насправді є шахрайською пасткою, а також NFT Spiderverse, який Голланд нібито почав продавати.

З огляду на те, що на актора, який зіграв людину-павука – звідси і назва токена і всієї шахрайської кампанії, – підписано 7 млн осіб, масштаб можливого обману неважко уявити.

Але і адміністратори акаунта Тома Голланда, і підтримка соцмережі швидко відреагували. Усі шахрайські посилання видалено і зараз триває розслідування інциденту.