Кіна не буде: IMAX повністю пішла з Росії

Компанія IMAX, що надає однойменну кінематографічну систему, пішла з росії.





Зробила вона це неофіційно, рішення було вимушеним. Справа в тому, що за перший квартал заборгованість перед нею в рф досягла 6,9 млн. доларів – така офіційна звітність IMAX. При цьому приблизно п’ять десятків кінозалів, які мала компанія на росії, протягом останніх п’яти років давали близько трьох відсотків її світового заробітку. Після відходу найбільших голлівудських студій з російського ринку IMAX, що спеціалізується на потенційних блокбастерах, фактично нема чого показувати.

Раніше стало відомо, що ще з 1 червня компанія звільнила всіх співробітників за згодою сторін.