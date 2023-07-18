ТОП-50 найкращих бойовиків усіх часів за версією журналу Variety

Іноді видання Variety складає різні рейтинги, і нещодавно у центрі уваги журналу опинилися старі добрі бойовики. Журналісти підготували ТОП-50 найкращих картин, куди увійшли воістину легендарні фільми, гідні того, щоб їх переглянути.

Кращим бойовиком, на думку Variety, став « Божевільний Макс 2: Воїн дороги », фільм назвали найбільшою з колись знятих антиутопій. Друге місце дісталося ” Міцному горішку “, на момент виходу герой Брюса Вілліса виглядав незвичайно на тлі перекачаних стероїдних качків – типових персонажів 80-х. Ну а замкнув трійку лідерів ” На північ через північний захід” Альфреда Хічкока.

ТОП-50 найкращих бойовиків за версією Variety:

«Божевільний Макс 2: Воїн дороги» (1981); “Міцний горішок” (1988); “На північ через північний захід” (1959); “Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега” (1981); “Вихід Дракона” (1973); “Французький зв’язковий” (1971); “Матриця” (1999); “Чужі” (1986); “Сім самураїв” (1954); “Детектив Булітт” (1968); “Швидкість” (1994); “Голдфінгер” (1964); “Вбити Білла” (2003); “Пригоди Робін Гуда” (1938); “Круто зварені” (1992); “Хороший, поганий, злий” (1966); “Термінатор 2: Судний день” (1991); “Бен-Гур” (1959); “Дика банда” (1969); «Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся» (2000); «Бій» (1995); “Плата за страх” (1953); “Гладіатор” (2000); «Напад на 13-ту ділянку» (1976); “Втрачений рейс” (2006); “На гребені хвилі” (1991); “Поліцейська історія” (1985); «Божевільний Макс: Дорога люті» (2015); “Фоксі Браун” (1974); «Місія нездійсненна: Протокол Фантом» (2011); “Брудна дюжина” (1967); “Коммандос” (1985); «Біжи, Лола, біжи» (1998); “Форсаж 5” (2011); “Чорний пірат” (1926); “Казино Рояль” (2006); “Одного разу в Китаї 2” (1992); “Початок” (2010); “Дуель” (1971); “Рейд” (2011); “Воїни” (1979); «Швидше, кішечка! Вбий, убий!» (1965); “Ідентифікація Борна” (2002); “День Шакала” (1973); “Рембо: Перша кров 2” (1985); “Герой” (2002); «Зникла точка» (1971); «Втікач» (1993); “Топ Ган: Меверік” (2022); “Шпигун, який мене любив” (1977).

Золота епоха жанру явно позаду — у топ увійшло лише 13 картин, що вийшли після 2000 року. Причому найстарішою стрічкою виявився Чорний пірат 1926-го, про яку зараз майже ніхто не пам’ятає, а найсучаснішою — торішній Топ Ган: Меверік з Томом Крузом.