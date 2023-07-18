ТОП-50 найкращих бойовиків усіх часів за версією журналу Variety

Іноді видання Variety складає різні рейтинги, і нещодавно у центрі уваги журналу опинилися старі добрі бойовики. Журналісти підготували ТОП-50 найкращих картин, куди увійшли воістину легендарні фільми, гідні того, щоб їх переглянути.
Кращим бойовиком, на думку Variety, став « Божевільний Макс 2: Воїн дороги », фільм назвали найбільшою з колись знятих антиутопій. Друге місце дісталося ” Міцному горішку “, на момент виходу герой Брюса Вілліса виглядав незвичайно на тлі перекачаних стероїдних качків – типових персонажів 80-х. Ну а замкнув трійку лідерів ” На північ через північний захід” Альфреда Хічкока.
ТОП-50 найкращих бойовиків за версією Variety:
- «Божевільний Макс 2: Воїн дороги» (1981);
- “Міцний горішок” (1988);
- “На північ через північний захід” (1959);
- “Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега” (1981);
- “Вихід Дракона” (1973);
- “Французький зв’язковий” (1971);
- “Матриця” (1999);
- “Чужі” (1986);
- “Сім самураїв” (1954);
- “Детектив Булітт” (1968);
- “Швидкість” (1994);
- “Голдфінгер” (1964);
- “Вбити Білла” (2003);
- “Пригоди Робін Гуда” (1938);
- “Круто зварені” (1992);
- “Хороший, поганий, злий” (1966);
- “Термінатор 2: Судний день” (1991);
- “Бен-Гур” (1959);
- “Дика банда” (1969);
- «Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся» (2000);
- «Бій» (1995);
- “Плата за страх” (1953);
- “Гладіатор” (2000);
- «Напад на 13-ту ділянку» (1976);
- “Втрачений рейс” (2006);
- “На гребені хвилі” (1991);
- “Поліцейська історія” (1985);
- «Божевільний Макс: Дорога люті» (2015);
- “Фоксі Браун” (1974);
- «Місія нездійсненна: Протокол Фантом» (2011);
- “Брудна дюжина” (1967);
- “Коммандос” (1985);
- «Біжи, Лола, біжи» (1998);
- “Форсаж 5” (2011);
- “Чорний пірат” (1926);
- “Казино Рояль” (2006);
- “Одного разу в Китаї 2” (1992);
- “Початок” (2010);
- “Дуель” (1971);
- “Рейд” (2011);
- “Воїни” (1979);
- «Швидше, кішечка! Вбий, убий!» (1965);
- “Ідентифікація Борна” (2002);
- “День Шакала” (1973);
- “Рембо: Перша кров 2” (1985);
- “Герой” (2002);
- «Зникла точка» (1971);
- «Втікач» (1993);
- “Топ Ган: Меверік” (2022);
- “Шпигун, який мене любив” (1977).
Золота епоха жанру явно позаду — у топ увійшло лише 13 картин, що вийшли після 2000 року. Причому найстарішою стрічкою виявився Чорний пірат 1926-го, про яку зараз майже ніхто не пам’ятає, а найсучаснішою — торішній Топ Ган: Меверік з Томом Крузом.
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