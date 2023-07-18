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ТОП-50 найкращих бойовиків усіх часів за версією журналу Variety

18.07.2023
1 хвилина на прочитання
Міцний горішок

Іноді видання Variety складає різні рейтинги, і нещодавно у центрі уваги журналу опинилися старі добрі бойовики. Журналісти підготували ТОП-50 найкращих картин, куди увійшли воістину легендарні фільми, гідні того, щоб їх переглянути.

Кращим бойовиком, на думку Variety, став « Божевільний Макс 2: Воїн дороги », фільм назвали найбільшою з колись знятих антиутопій. Друге місце дісталося ” Міцному горішку “, на момент виходу герой Брюса Вілліса виглядав незвичайно на тлі перекачаних стероїдних качків – типових персонажів 80-х. Ну а замкнув трійку лідерів ” На північ через північний захід” Альфреда Хічкока. 

ТОП-50 найкращих бойовиків за версією Variety:

  1. «Божевільний Макс 2: Воїн дороги» (1981); 
  2. “Міцний горішок” (1988); 
  3. “На північ через північний захід” (1959); 
  4. “Індіана Джонс: У пошуках втраченого ковчега” (1981); 
  5. “Вихід Дракона” (1973); 
  6. “Французький зв’язковий” (1971); 
  7. “Матриця” (1999); 
  8. “Чужі” (1986); 
  9. “Сім самураїв” (1954); 
  10. “Детектив Булітт” (1968); 
  11. “Швидкість” (1994); 
  12. “Голдфінгер” (1964); 
  13. “Вбити Білла” (2003); 
  14. “Пригоди Робін Гуда” (1938); 
  15. “Круто зварені” (1992); 
  16. “Хороший, поганий, злий” (1966);
  17.  “Термінатор 2: Судний день” (1991); 
  18. “Бен-Гур” (1959); 
  19. “Дика банда” (1969); 
  20. «Тигр, що крадеться, дракон, що причаївся» (2000); 
  21. «Бій» (1995); 
  22. “Плата за страх” (1953); 
  23. “Гладіатор” (2000); 
  24. «Напад на 13-ту ділянку» (1976); 
  25. “Втрачений рейс” (2006); 
  26. “На гребені хвилі” (1991); 
  27. “Поліцейська історія” (1985); 
  28. «Божевільний Макс: Дорога люті» (2015); 
  29. “Фоксі Браун” (1974); 
  30. «Місія нездійсненна: Протокол Фантом» (2011); 
  31. “Брудна дюжина” (1967); 
  32. “Коммандос” (1985); 
  33. «Біжи, Лола, біжи» (1998); 
  34. “Форсаж 5” (2011); 
  35. “Чорний пірат” (1926); 
  36. “Казино Рояль” (2006); 
  37. “Одного разу в Китаї 2” (1992); 
  38. “Початок” (2010); 
  39. “Дуель” (1971); 
  40. “Рейд” (2011); 
  41. “Воїни” (1979); 
  42. «Швидше, кішечка! Вбий, убий!» (1965); 
  43. “Ідентифікація Борна” (2002); 
  44. “День Шакала” (1973); 
  45. “Рембо: Перша кров 2” (1985); 
  46. “Герой” (2002); 
  47. «Зникла точка» (1971); 
  48. «Втікач» (1993); 
  49. “Топ Ган: Меверік” (2022); 
  50. “Шпигун, який мене любив” (1977).

Золота епоха жанру явно позаду — у топ увійшло лише 13 картин, що вийшли після 2000 року. Причому найстарішою стрічкою виявився Чорний пірат 1926-го, про яку зараз майже ніхто не пам’ятає, а найсучаснішою — торішній Топ Ган: Меверік з Томом Крузом.

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18.07.2023
1 хвилина на прочитання
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