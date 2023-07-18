Історичний момент: Tesla Cybertruck нарешті надходить у продаж

Перший серійний екземпляр електричного пікапа Tesla Cybertruck нарешті зійшов із конвеєра техаської «гігафабрики». Ілон Маск опублікував свіжу фотографію новинки, поряд з якою позують робітники підприємства.

Незабаром Tesla має надати звіт про доходи за другий квартал нинішнього року, і знімок, ймовірно, має наочно продемонструвати досягнення компанії. Ілон Маск обіцяв, що виробництво Cybertruck повністю запустять до середини 2023-го. Якщо все піде за планом і далі, то незабаром на нас чекає повноцінна презентація, на якій оголосять ціни та комплектації нового пікапа.

Прайс-лист уже мелькав у мережі, на момент 2021 року він був наступним:

Одномоторна модель із запасом ходу в 402 км – $39 900;

Двомоторна модель із запасом ходу в 482 км – $49 900;

Тримоторна модель із запасом ходу в 804 км – $69 900.

Якщо вірити чуткам, то першою почнуть продавати саме двомоторну модель, а вже потім – усі інші.

Cybertruck сильно затримався з релізом, пікап мав з’явитися у продажу ще 2 роки тому, але Tesla послалася на проблеми з поставками, спричинені пандемією коронавірусу. Хоча інсайдери неодноразово стверджувалися, що у конструкції електрокара просто знайшлося безліч недоліків. Виправили їх чи ні – побачимо зовсім скоро.