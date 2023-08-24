Realme GT5: розкрито характеристики та дизайн новинки

Компанія Realme опублікувала відразу кілька промо-матеріалів флагманського смартфона GT5, що виходить.

Загалом смартфон віддалено нагадує попередника з невеликими відмінностями. Так, задня кришка буде виконана з єдиної скляної панелі, яка також буде заходити на блок камер. Разом з тим, праворуч від камер з’явиться прозоре “вікно”, під яким розмістять невелике LED-кільце, розділене на чотири елементи. Там же можна розгледіти муляж чипсета та іншого “заліза” пристрою. Схоже рішення з меншим “вікном” застосовувалося в Realme GT3.

Відомо, що смартфон отримає 6,74-дюймовий AMOLED-екран з роздільною здатністю 1,5K і частотою оновлення 144 Гц. За продуктивність новинки відповідатиме флагманський чип Snapdragon 8 Gen 2. Також смартфон запропонує до 24 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X і до 1 ТБ вбудованого сховища стандарту UFS 4.0.

Realme GT5 отримає основну камеру Sony IMX890 з роздільною здатністю 50 Мп і підтримкою оптичної стабілізації, ультраширококутний датчик на 8 Мп і макромодуль з роздільною здатністю 2 Мп. Водночас підтверджено існування двох версій – з акумулятором ємністю 4600 мАг і зарядкою на 240 Вт, а також версії з батареєю 5000 мАг при 150 Вт.

Повноцінна презентація Realme GT5 відбудеться в Китаї 28 серпня.