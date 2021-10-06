Які моделі флагманів минулих років залишаються актуальними і в 2021 році

Виробники при випуску нових моделей активно рекламують їх і часто називають проривними. На ділі ж особливого прогресу на ринку смартфонів за останні пару років не спостерігається, все зводиться до змагання малокорисними характеристиками. В кінцевому результаті, багато флагманів, що вийшли в минулому, до цих пір виглядають актуально. Не вірите? Зараз переконаєтеся.





№5 – Google Pixel 5

Класний смартфон, який буде залишатися в топі ще довго. Справа в тому, що це один з небагатьох Android-флагманів, для якого заявлена ​​тривала підтримка оновленнями – апдейти ОС на Pixel 5 будуть прилітати ще 3-4 роки, а то і більше.

Інший козир телефону – акуратний дизайн і компактні розміри – те, чого так не вистачає в епоху лопат. При цьому модель відмінно справляється з усіма покладеними на неї завданнями за рахунок процесора Snapdragon 765G, а подвійна камера 12 + 16 МП творить справжні чудеса при зйомці.

№4 – Honor 30 Pro Plus

Honor 30 Pro Plus хоч і не має підтримки Google-сервісів, але ми все одно рекомендуємо його до покупки. За рахунок процесора Kirin 990 смартфон спокійно вирішує будь-які завдання, а квадрокамера 50 + 16 + 8 + 2 МП робить філігранні знімки з живими кольорами. Також у моделі є підтримка 40-ватної зарядки, живить батарею 4000 мАг за годину і 27-ватна бездротова зарядка.

№3 – OnePlus 8 Pro

З виходом OnePlus 9 Pro “вісімка” сильно скинула в ціні, але характеристики у неї все ще шикарні. 2К екран діагоналлю 6.78 дюймів оновлюється з частотою 120 Гц, процесор Snapdragon 865 тягне ігри так само відмінно, як і в минулому році, а OxygenOS, в який загорнуто Android – досі найкраща оболонка для ОС на ринку. Ну і не можна не відзначити класний корпус з матовою спинкою і захистом від вологи і пилу за стандартом IP68.

№2 – iPhone 11

Вже хто-хто, а цей апарат презентації не потребує. За свої гроші це кращий телефон за співвідношенням ціни і якості. iPhone 11 має потужний процесор Apple A13, відмінно підходить для споживання медіаконтенту поєднання 6.1-дюймового IPS екрану і стереодинаміків. На борту присутня відмінна подвійна камера 12 + 12 МП. Корпус пристрою захищений за стандартом IP68 – телефон можна впускати у воду і йому нічого не буде.

№1 – Samsung Galaxy Note 20 Ultra

З виходу пристрою пройшов майже рік, але Galaxy Note 20 Ultra все ще виглядає цікавіше багатьох смартфонів. Унікальний дизайн з прямими кутами, величезний 6.9-дюймовий екран з роздільною 2К здатністю і частотою оновлення 120 Гц і шикарна потрійна камера 108 + 12 + 12 МП – ось основні козирі моделі. До того ж, вона підтримує стилус і оснащена слотом під флешку, чим можуть похвалитися лише одиниці з преміум-сегмента.