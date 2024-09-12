Кращі серіали осені: що подивитись похмурими вечорами

Осінь – традиційно насичений сезон для серіаломанів. Кінокомпанії та стримінгові сервіси готують калейдоскоп новинок, а багато старих історій продовжаться. Розповімо про найцікавіші серіали, які ви зможете подивитися цієї осені. А дещо вже вийшло!

“Володар перснів: Кільця влади”

18+

Грандіозна фентезійна пригода розгортається у Другій епосі Середзем’я, за тисячі років до подій, описаних у знаменитій трилогії Толкіна. Ми зустрінемо нових героїв і побачимо знайомі місця в іншому світлі. Станемо свідками того, як кувалися могутні кільця влади, створені темним владикою Сауроном. Дізнаємося, як ельфи, люди та гноми піддалися спокусі, вдягнувши ці кільця. Особлива увага приділяється острівному королівству Нуменор, могутній державі людей. Ми побачимо її розквіт і падіння Нуменора, дізнаємося про роль Нуменора в боротьбі з Сауроном.

Знайдемо наше золотце з 29 серпня.

“Ходячі мерці: Деріл Діксон”

18+

Спін-офф популярного постапокаліптичного серіалу присвячений одному з найхаризматичніших персонажів – Дерілу Діксону. Цього року на нас чекає другий сезон. У першому байкер опинився там, де не гадав опинитися – за океаном, у Франції. Там крім звичних ходячих, Деріл зустрічає нових, більш небезпечних мутованих зомбі. А ще він змушений взаємодіяти з різними групами тих, хто вижив, у кожної з яких свої правила і погляди на світ. Якщо ж ви запитаєте про багаторічну подругу Діксона – Керол, то ми відповімо “Так!”.

Полюбумеся Дерілом і його арбалетом 30 вересня.

“Пінгвін”

18+

Спін-офф фільму “Бетмен” 2022 року дасть змогу глибше зануритися в похмурий кримінальний світ Готема. Серіал повністю присвячений одному з найяскравіших лиходіїв всесвіту DC – Освальду Кобблпоту, більш відомому як Пінгвін. Дія розгортається після подій основного фільму. Пінгвін, отримавши серйозну травму, опиняється на межі життя і смерті. Однак він виживає і починає свій шлях до вершини кримінального світу. З маленької, жалюгідної людини Пінгвін перетворюється на могутнього і безжального боса мафії.

Повернемося в Готем у вересні.

“Дюна: Пророцтво”

18+

Серіал переносить нас у далеке минуле всесвіту “Дюна”: Арракіс ще не став відомим як планета спецій, сестри Бене Гессеріт тільки починають свій шлях. Завдяки довгим тренуванням і самовдосконаленню вони знаходять неймовірну владу над власним тілом і розумом, а також здатність впливати на інших людей. Їхня місія – за допомогою селекції вивести Квісатца Хадераха, легендарного пророка, чия пам’ять вміщує спогади всього людства. Для цього вони проводять складні генетичні експерименти, маніпулюють політичними лідерами і плетуть інтриги.

Черговий урожай спайсу – у вересні.

“Усі збіги випадкові”

18+

Успішна тележурналістка Кетрін Равенскрофт відома своїми гучними розслідуваннями та викриттями. Вона звикла копатися в чужих таємницях, але одного разу стикається зі своєю власною. На її столику біля ліжка з’являється книга, де вона сама – головний герой. Авторка детально описує події з її минулого, які Кетрін намагалася забути. У міру прочитання таємничої книги журналістка починає сумніватися в усьому, що вона знала про себе й оточуючих. Кетрін занурюється в безодню спогадів і страхів, намагаючись розгадати, хто написав цю книжку і з якою метою.

Скандали, інтриги, розслідування захлиснуть нас 11 жовтня.

“Це все Агата”

18+

Похмурий спін-офф популярного серіалу “Ванда/Віжн” присвячений одній із найзагадковіших і найхаризматичніших відьом всесвіту Marvel – Агатою Гаркнесс. Після подій у Вествью Агата позбавляється значної частини здібностей. Замкнена в темниці Червоної Відьми, вона змушена переосмислити своє життя. Несподівано юний маг звільняє Агату, вбачаючи в ній потенційного союзника. Разом вони вирішують пройти древній ритуал, який складається з безлічі небезпечних випробувань. Це має допомогти Агаті відновити сили і знайти нове призначення.

Втеча Агати запланована на 18 вересня.