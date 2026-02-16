Гонка блокбастерів: «Топ Ґан 3» випереджає нових «Піратів Карибського моря»

Легендарний продюсер Джеррі Брукхаймер поділився свіжою інформацією про статус двох найочікуваніших проєктів Голлівуду. За його словами, робота над третьою частиною авіаційного екшену «Топ Ґан» та шостим фільмом франшизи «Пірати Карибського моря» йде практично паралельно, проте історії про пілотів вдалося вирватися вперед.

«Думаю, між ними йде справжня гонка. Прямо зараз “Топ Ґан” трохи попереду, але зовсім трохи. Ми очікуємо сценарій найближчим часом», — зазначив Брукхаймер.

Що відомо про «Топ Ґан 3» Проєкт отримав офіційне «зелене світло» у 2024 році після шаленого успіху стрічки «Топ Ґан: Меверік». Актор Майлз Теллер, який зіграв «Рустера», активно пропонував ідеї для продовження, зосередженого навколо його персонажа, та обговорював їх із Томом Крузом. Сценарій пише Крістофер Маккворрі, який працював над останніми частинами «Місії нездійсненної».

Туманне майбутнє «Піратів» Ситуація з «Піратами Карибського моря 6» залишається складнішою. З моменту виходу останньої частини у 2017 році проєкт пережив кілька змін сценаристів (зокрема, з команди пішли автори «Дедпула»). Наразі Брукхаймер підтверджує розробку двох різних фільмів: один із них — це перезапуск із Марго Роббі у головній ролі, інший — продовження основної серії, яке має повернути старих персонажів. Ходять чутки, що сюжет може зосередитися на сині Джека Горобця.