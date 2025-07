Ніл Дракманн відмовився від участі у створенні третього сезону The Last of Us

Екранізація The Last of Us, хоч і викликала суперечливі відгуки у фанатів гри, привернула мільйони глядачів по всьому світу. Історія ще не закінчилася, але ось творець серії більше не збирається цим займатися.

Ніл Дракманн, засновник студії Naughty Dog і творець The Last of Us, вирішив піти з виробничої команди серіалу «Одні з нас». У зверненні до фанатів, опублікованому в соціальних мережах, геймдизайнер зазначив, що навіть не починав роботу над третім сезоном — продовження буде повністю на плечах шоуранера і сценаристів HBO. Замість цього Дракманн зосередиться безпосередньо на іграх Naughty Dog, в тому числі раніше анонсованій Intergalactic: The Heretic Prophet.

Нагадаємо, що серіал «Одні з нас» виходить з 2023 року. Адаптація The Last of Us отримала два сезони, які глядачі оцінили на 7,8 бала з 10. Третій сезон стане продовженням історії і буде заснований на другій половині The Last of Us Part II, а його головною героїнею стане Еббі. Чи позначиться відхід Дракманна на якості серіалу і оцінках фіналу, покаже час.