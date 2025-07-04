Apple Watch Ultra 3 отримають одразу декілька покращень в порівнянні з попередником

Аналітик Марк Гурман з видання Bloomberg повідомив, що цього року Apple впровадить у розумний годинник Watch Ultra 3 кілька значущих нововведень. Також він розповів про те, чому компанія вирішила це зробити, і поділився інформацією про стан ринку смарт-годинників.

За словами Гурман, одним з основних нововведень Watch Ultra 3 стане підтримка супутникового зв’язку без підключення до iPhone. Також аналітик згадав, що годинник зможе працювати в спеціальній 5G-мережі під назвою RedCap завдяки новому модему від MediaTek.

Причиною значних нововведень Гурман називає те, що відсутність оновлень в сегменті годинників охолоджує ринок: за останній рік виручка в цьому сегменті впала на 7%, і вже тричі спостерігався млявий попит у святкові сезони. За підрахунками Bloomberg, якщо говорити конкретно про Apple Watch, то виручка впала на 14% за 2024 рік.

Але не всі задумані функції можуть бути готові до релізу: раніше аналітик повідомив про те, що компанія зіткнулася з труднощами при реалізації функції вимірювання артеріального тиску. Реліз Apple Watch Ultra 3 повинен відбутися у вересні 2025 року.