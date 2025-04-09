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Батіг для Шахедів: Україна вперше показала свій новий дрон

GSMinfo09.04.2025

Україна вперше продемонструвала новий безпілотник, розроблений для перехоплення «Шахедів», що використовуються російськими військами. Надсучасний апарат вже пройшов випробування в бойових умовах і, за словами розробників, має бути високоефективним. Проект був презентований під час візиту бельгійського прем’єр-міністра Барта де Вевера, який мав змогу ознайомитися з досягненнями українського оборонно-промислового комплексу.

Новий український безпілотник є дуже загадковою конструкцією, про яку насправді відомо дуже мало. Про саму машину ми дізналися з відеоматеріалів, опублікованих у соціальних мережах президентом України Володимиром Зеленським.

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Батіг для Шахедів

Зі слів представників виробника відомо лише, що дрон призначений для знищення безпілотників «Шахід» та інших невеликих конструкцій такого типу. Максимальна швидкість має становити близько 200 км/год, а максимальна висота польоту – 5 км, що цілком достатньо для переважної більшості машин. За словами творців, безпілотник є найефективнішою машиною-перехоплювачем «Шахедів», що є на озброєнні української армії – він вже встиг знищити щонайменше 20 таких апаратів.

Очікується, що український безпілотник стане значно дешевшою альтернативою типовим ракетам для зенітних комплексів.

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GSMinfo09.04.2025
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