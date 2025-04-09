Батіг для Шахедів: Україна вперше показала свій новий дрон

Україна вперше продемонструвала новий безпілотник, розроблений для перехоплення «Шахедів», що використовуються російськими військами. Надсучасний апарат вже пройшов випробування в бойових умовах і, за словами розробників, має бути високоефективним. Проект був презентований під час візиту бельгійського прем’єр-міністра Барта де Вевера, який мав змогу ознайомитися з досягненнями українського оборонно-промислового комплексу.

Новий український безпілотник є дуже загадковою конструкцією, про яку насправді відомо дуже мало. Про саму машину ми дізналися з відеоматеріалів, опублікованих у соціальних мережах президентом України Володимиром Зеленським.

We met with representatives of Ukrainian and Belgian defense companies together with Belgian Prime Minister Bart De Wever. We viewed Ukrainian-made equipment: reconnaissance and strike UAVs, ground-based robotic systems, and naval drones.



We are proud that our industry has… pic.twitter.com/r3y3wRe9vu — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 8, 2025

Батіг для Шахедів

Зі слів представників виробника відомо лише, що дрон призначений для знищення безпілотників «Шахід» та інших невеликих конструкцій такого типу. Максимальна швидкість має становити близько 200 км/год, а максимальна висота польоту – 5 км, що цілком достатньо для переважної більшості машин. За словами творців, безпілотник є найефективнішою машиною-перехоплювачем «Шахедів», що є на озброєнні української армії – він вже встиг знищити щонайменше 20 таких апаратів.

Очікується, що український безпілотник стане значно дешевшою альтернативою типовим ракетам для зенітних комплексів.