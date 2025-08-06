Sandisk представила наймісткіший SSD накопичувач в історії

Sandisk UltraQLC 256TB NVMe створений на платформі UltraQLC і призначений для використання в хмарних сховищах і системах, пов’язаних з ШІ. 256 ТБ є рекордним обсягом для галузі. Раніше це звання належало накопичувачу від Kioxia ємністю 245 ТБ.

Новинка у форм-факторі U.2 отримала спеціальний багатопотоковий контролер і пам’ять BiCS8 3D QLC. Запис здійснюється прямо в QLC-блоки без використання псевдо-SLC-кеша. Це знижує затримки і дозволяє зберегти дані при проблемах з живленням. Також передбачено регулювання частот з можливістю підвищення продуктивності до 10%.

Традиційно запис QLC від 3 до 5 разів повільніший, ніж у випадку з псевдо-SLC. Але Sandisk вирішила цю проблему за допомогою великого буфера DRAM, паралельної роботи чіпів NAND і резерву флеш-пам’яті.

Продажі Sandisk UltraQLC 256TB NVMe стартують у 2026 році.