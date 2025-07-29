Вийшов Redmi Note 14 SE 5G: швидкий дисплей та камера Sony

Бренд Redmi презентував недорогий смартфон Note 14 SE 5G з просунутим для свого цінового сегмента набором характеристик. Новинка зберегла більшу частину особливостей базової моделі, але дещо змінила свою зовнішність.

Обличчям гаджета став 6,67-дюймовий дисплей Super AMOLED з роздільною здатністю 2400×1080 пікселів, частотою оновлення до 120 Гц (є режими 60 і 90 Гц), піковою яскравістю 2100 ніт і підтримкою 10-бітної глибини кольору.

Захищає екран загартоване скло Corning Gorilla Glass 5. Апаратна платформа Redmi Note 14 SE включає процесор Dimensity 7025 Ultra і конфігурацію пам’яті 6+128 ГБ з можливістю розширення накопичувача за допомогою карти microSD.

До складу блоку камер входять основний датчик Sony LYT-600 (50 Мп), допоміжний на 8 Мп (ультраширик) і 2-мегапіксельний макромодуль. Роздільна здатність фронтальної камери становить 20 Мп.

Список характеристик доповнюють АКБ ємністю 5110 мАг (швидка зарядка потужністю 45 Вт), сканер відбитків пальців під екраном, ІЧ-порт, стереодинаміки з Dolby Atmos і Hi-Res Audio, а також 3,5-мм роз’єм для навушників.

Redmi Note 14 SE 5G в бордовому кольорі корпусу надійде в продаж на ринку Індії 7 серпня за ціною $101.