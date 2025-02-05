Samsung продає спрощений S Pen для Galaxy S25 Ultra окремо

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Samsung почала продавати стилус S Pen для Galaxy S25 Ultra окремо.

Новий S Pen коштує $49,99, але не підтримує Bluetooth та жести.

Samsung почала продавати стилус S Pen для свого суперфлагмана Galaxy S25 Ultra окремо. Запасний стилус без підтримки Bluetooth для топового смартфона обійдеться в $49,99.

S Pen для Samsung Galaxy S25 Ultra є в стандартній комплектації смартфона. Проте, користувачі часто гублять стилуси або ж вони виходять з ладу.

Новий S Pen є простішим, ніж той, що йшов у комплекті з Samsung Galaxy S24 Ultra. Він не має зв’язку зі смартфоном через Bluetooth та не підтримує функцію керування жестами. Проте, цінник у нього такий самий – $49,99.

Багато фанатів залишилися розчарованими спрощенням стилуса S Pen. Дехто навіть намагається зібрати підписи та змусити Samsung випустити повноцінний стилус із Bluetooth для Samsung Galaxy S26 Ultra у 2026 році. Наразі зібрано понад 6600 голосів.