HIMARS отримав 24 ракети в одному контейнері замість шести — але є важливий нюанс

Lockheed Martin успішно провела другі льотні випробування нової ракети Joint Reduced Range Rocket, або JR3. Система розробляється для HIMARS і M270 MLRS та повинна дозволити екіпажам значно частіше проводити реальні стрільби, не витрачаючи дорогі бойові ракети.

Випробування відбулися на полігоні Yuma Proving Ground в Аризоні. З HIMARS запустили одразу декілька JR3, перевіривши їхню траєкторію, точність, дальність польоту та роботу спеціального маркувального заряду, який показує місце влучання. Lockheed Martin називає другий тест успішним.

Головна особливість JR3 полягає не в рекордній дальності. Навпаки, це спеціальна навчальна ракета зі зменшеним радіусом дії, створена для тренування екіпажів на полігонах.

У контейнер HIMARS помістили одразу 24 ракети

Стандартний HIMARS використовує один транспортно-пусковий контейнер із шістьма ракетами GMLRS. У випадку JR3 в той самий концептуальний формат вдалося помістити одразу 24 навчальні ракети.

Таким чином один заряджений HIMARS може виконати у чотири рази більше навчальних запусків, перш ніж знадобиться повторне завантаження. Система сумісна також із гусеничними M270 MLRS.

При цьому JR3 не можна сприймати як новий бойовий боєприпас, який раптово збільшив залп HIMARS із шести до 24 ракет. Вони значно компактніші та призначені саме для навчання.

Нова система повинна замінити Reduced Range Practice Rocket, які зараз використовуються для подібних тренувань. Lockheed Martin поки не розкриває точної дальності JR3 та вартості одного запуску.

Контейнер після стрільби не потрібно викидати

Ще одна незвичайна особливість — багаторазовий пусковий контейнер.

У бойових ракетах HIMARS спорожнілий транспортно-пусковий модуль зазвичай замінюється цілком. Для навчання такий підхід створює зайві витрати, тому в JR3 окремі пускові труби можна заряджати повторно, а сам контейнер використовувати під час наступних тренувань.

За словами Lockheed Martin, ракета також використовує вже відпрацьовані технології твердопаливних двигунів, недорогий двигун та модульне корисне навантаження. Усе це повинно знизити вартість одного тренувального запуску та дозволити військовим проводити більше стрільб удень і вночі та в різних умовах.

Ще одне випробування JR3 заплановано до кінця 2026 року.

Наступним кроком можуть стати вже 30 бойових ракет

Особливо цікаво, що технології JR3 можуть знадобитися не лише для навчання. Lockheed Martin прямо вказує на можливість використання напрацювань у програмі Direct Support Fires Technology.

DSFT — окремий проєкт армії США, метою якого є створення дешевих серійних ракет для масованого вогню. Один контейнер такої системи повинен вміщувати до 30 боєприпасів, які можна запускати зі швидкістю одну-дві ракети на секунду з уже наявних пускових установок.

Це не означає, що навчальна JR3 перетвориться на бойову ракету. Проте технології компактного багатозарядного контейнера та дешевих ракетних двигунів можуть стати частиною нового напрямку розвитку реактивної артилерії.

Поки ж головне завдання JR3 набагато практичніше: дати екіпажам HIMARS можливість стріляти частіше і дешевше, не скорочуючи запаси бойових GMLRS.