HIMARS получил 24 ракеты в одном контейнере вместо шести — но есть важный нюанс

Компания Lockheed Martin успешно провела вторые летные испытания новой ракеты Joint Reduced Range Rocket, или JR3. Система разрабатывается для HIMARS и M270 MLRS и должна позволить экипажам значительно чаще проводить реальные стрельбы, не расходуя дорогостоящие боевые ракеты.

Испытания прошли на полигоне Yuma Proving Ground в Аризоне. С HIMARS запустили сразу несколько JR3, проверив их траекторию, точность, дальность полета и работу специального маркировочного заряда, который показывает место попадания. Lockheed Martin называет второе испытание успешным.

Главная особенность JR3 заключается не в рекордной дальности. Напротив, это специальная учебная ракета с уменьшенным радиусом действия, созданная для тренировки экипажей на полигонах.

В контейнер HIMARS поместили сразу 24 ракеты

Стандартная система HIMARS использует один транспортно-пусковой контейнер с шестью ракетами GMLRS. В случае с JR3 в тот же концептуальный формат удалось разместить сразу 24 учебные ракеты.

Таким образом, одна заряженная система HIMARS может выполнить в четыре раза больше учебных запусков, прежде чем потребуется повторная загрузка. Система также совместима с гусеничными системами M270 MLRS.

При этом JR3 нельзя рассматривать как новый боевой боеприпас, который внезапно увеличил залп HIMARS с шести до 24 ракет. Они значительно компактнее и предназначены именно для обучения.

Новая система должна заменить ракеты Reduced Range Practice Rocket, которые в настоящее время используются для подобных тренировок. Компания Lockheed Martin пока не раскрывает точную дальность полета JR3 и стоимость одного запуска.

Контейнер после стрельбы не нужно выбрасывать

Еще одна необычная особенность — многоразовый пусковой контейнер.

В боевых ракетах HIMARS опустошённый транспортно-пусковой модуль обычно заменяется целиком. Для обучения такой подход приводит к лишним затратам, поэтому в JR3 отдельные пусковые трубы можно заряжать повторно, а сам контейнер использовать во время последующих тренировок.

По словам представителей Lockheed Martin, в ракете также используются уже отработанные технологии твердотопливных двигателей, недорогой двигатель и модульная полезная нагрузка. Все это должно снизить стоимость одного тренировочного запуска и позволить военным проводить больше стрельб днем и ночью, а также в различных условиях.

Еще одно испытание JR3 запланировано до конца 2026 года.

Следующим шагом может стать поставка уже 30 боевых ракет

Особенно интересно, что технологии JR3 могут пригодиться не только для обучения. Lockheed Martin прямо указывает на возможность использования наработок в программе Direct Support Fires Technology.

DSFT — отдельный проект армии США, целью которого является создание недорогих серийных ракет для массированного огня. Один контейнер такой системы должен вмещать до 30 боеприпасов, которые можно запускать со скоростью одна-две ракеты в секунду с уже имеющихся пусковых установок.

Это не означает, что учебная ракета JR3 превратится в боевую. Однако технологии компактного многозарядного контейнера и недорогих ракетных двигателей могут стать частью нового направления развития реактивной артиллерии.

Пока же главная задача JR3 гораздо более практична: дать экипажам HIMARS возможность стрелять чаще и дешевле, не сокращая запасы боевых ракет GMLRS.