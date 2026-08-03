Призрак BlackBerry: Zinwa выпустила смартфон с клавиатурой на базе Android 16

Любители физических клавиатур дождались: компания Zinwa представила Q27 — Android-смартфон, который внешне практически невозможно отличить от классических BlackBerry. За знакомым силуэтом с QWERTY-клавиатурой скрывается вполне современная начинка с 5G и Android 16.

Классика снаружи, современность внутри

Q27 повторяет классическую формулу BlackBerry Bold и Classic: квадратный 4-дюймовый AMOLED-экран (1080×1240) и полноценная аппаратная клавиатура под ним. Остальное — как в 2026 году: процессор MediaTek Dimensity 7300, 12 ГБ оперативной памяти, 256 или 512 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения, камеры на 50 и 16 Мп, NFC, двойная SIM плюс eSIM и даже беспроводная зарядка на 15 Вт. Аккумулятор скромный по нынешним меркам — 4000 мА·ч с проводной зарядкой 33 Вт, но и экран здесь вдвое меньше типового.

Есть и ностальгические мелочи, такие как светодиодный индикатор уведомлений — та самая мигающая точка, за которой владельцы BlackBerry когда-то следили краем глаза.

Кто такие Zinwa и в чём подвох

Zinwa — небольшой китайский стартап, который в прошлом году прославился моделью Q25: тогда компания устанавливала современные компоненты в корпуса подлинных BlackBerry Classic. Q27 — следующий шаг: полностью собственное устройство без использования донорских корпусов.

Цена — от 420 долларов за версию на 256 ГБ и 480 долларов за версию на 512 ГБ; в комплекте чехол и защитное стекло, но без зарядного устройства. Главное предупреждение для желающих: это предзаказ без объявленной даты отгрузки — компания будет производить столько устройств, сколько соберет заказов. Для нишевого стартапа такая модель понятна, но покупателю стоит взвесить риски: история знает немало примеров возрождения клавиатур, которые так и не дошли до предзаказчиков.

Напомним, что ностальгия стала полноценной бизнес-моделью в сфере электроники: ранее мы писали, что легендарный плеер Winamp готовит возвращение в виде стримингового сервиса в партнерстве с Deezer.