Смартфоны для взрослых: 5 моделей для тех, кто не играет в игры

Игровая производительность — то, за что покупатели нередко зря переплачивают. Если вы не запускаете тяжелые 3D-игры, топовый процессор в основном будет простаивать, а деньги разумнее вложить в то, что ощущается каждый день: стабильную работу на протяжении многих лет, хорошую автономность, качественные камеры и длительную поддержку. Вот пять смартфонов, которые обеспечивают именно это, — с честным перечнем не только преимуществ, но и компромиссов, заметных только после реального использования.

Незаметная Motorola

Начнём с недорогой модели, которая редко попадает в подборки, — Motorola Edge 70 Fusion. Это одно из самых сбалансированных предложений на рынке, если оценивать смартфон в целом, а не по одной характеристике.

Motorola Edge 70 Fusion.

Дисплей диагональю 6,78 дюйма (AMOLED, 144 Гц) отличается не только хорошей цветопередачей, но и функцией DC Dimming, которая снижает мерцание ШИМ до комфортного уровня. Аккумулятор — на 7000 мА·ч с быстрой зарядкой 68 Вт (внимание: есть и версия на 5200 мА·ч, поэтому проверяйте перед покупкой). Корпус защищен по стандарту IP69, есть eSIM и обещанные 6 лет обновлений, а основная камера Sony LYTIA-700C имеет оптическую стабилизацию.

Есть и компромиссы: процессор среднего сегмента Snapdragon 7s Gen 3 и более медленная память в версии на 8 ГБ. Для всех задач, кроме требовательных игр, этого с лихвой хватает. В Украине модель стоит примерно от 18 000 грн — это скорее выбор тех, кто ищет баланс между хорошей системой, невысокой ценой и длительной поддержкой.

Не последний Pixel

Вместо избитого клише «Pixel не для игр» давайте ответим на более интересный вопрос: почему стоит выбрать Pixel 9, а не более новую модель Pixel 10? Дело в камерах. В Pixel 10 Google добавила телеобъектив, чтобы конкурировать с базовой моделью iPhone, но установила средний модуль (f/3.1) и упростила остальные камеры, чтобы не повышать цену. Из-за этого фотовозможности Pixel 9 порой оценивают выше, чем у новинки — особенно при недостатке света.

Google Pixel 10

В целом оба Pixel обладают привычными преимуществами: фирменной оптимизацией Android, одними из первых обновлений, множеством ИИ-функций и хорошим качеством фото и видео. Слабые стороны тоже традиционные — посредственная автономность (около 6 часов работы экрана в режиме LTE), нагрев при выполнении сложных задач и ШИМ. Если заряжать смартфон каждую ночь для вас нормально, Pixel 9 с учётом снижения цены — разумная покупка в 2026 году.

Официально в Украине Pixel не представлен. В Европе Pixel 9 сейчас стоит примерно от 650 евро — это около 33 000 грн по курсу НБУ.

Компактные флагманы

Выделить один лучший смартфон довольно сложно, поэтому вот сразу два. Оба не слишком подходят для игр по двум причинам: небольшие аккумуляторы (4000 и 5400 мА·ч) и скромные диагонали (6,2 и 6,36 дюйма).

Samsung Galaxy S25 работает стабильнее и будет обновляться чуть дольше. Его козыри — флагманский дисплей и материалы, полноценный набор камер и одна из лучших мобильных систем One UI. Единственный ощутимый компромисс — аккумулятор (до 5 часов работы экрана в режиме мобильного интернета). Это идеальный вариант, если смартфон для вас не является основным устройством, а служит дополнением к планшету или ноутбуку.

Samsung Galaxy S25

Xiaomi 15, в свою очередь, работает быстрее, дольше держит заряд и лучше снимает. Но его система HyperOS требует первоначальной настройки — несложной, примерно на полчаса, — поэтому для сценария «достал из коробки и сразу пользуюсь» Samsung удобнее.

Xiaomi 15

Обе модели официально не продаются в Украине. По европейским ценам Galaxy S25 обойдется примерно от €670 (около 34 000 грн), а Xiaomi 15 — от €780 (около 40 000 грн).

Неожиданный Poco

Poco в списке «не для игр» звучит странно — но только на первый взгляд. Poco F8 Pro незаслуженно обходят стороной те, кто ищет универсальный смартфон. Здесь — относительная для Poco компактность (6,59 дюйма), флагманский Snapdragon 8 Elite с запасом на 3–4 года, быстрая память UFS 4.1 и LPDDR5X, батарея на 6210 мА·ч со 100-ваттной зарядкой, хороший звук и полный набор камер с телеобъективом.

Poco F8 Pro

Главное преимущество — цена: по сути, это флагман за цену среднеклассного устройства. В Европе Poco F8 Pro стоит примерно от €620 — около 31 500 грн, что для устройства с Snapdragon 8 Elite и флагманской памятью действительно недорого. Если игры все же иногда входят в ваш сценарий, не являясь его основой, это едва ли не самое выгодное предложение на фоне общего подорожания памяти. Предостережения те же, что и у Xiaomi 15: необходимость настройки HyperOS и не всегда предсказуемые сроки обновлений.

Вместо заключения

Универсальные смартфоны — редкость: производители всё чаще делают акцент на чём-то одном — камерах, аккумуляторе или производительности. Если «всё и сразу» обходится дорого, а баланс всё же нужен, эти пять моделей — разумная отправная точка. Из них официально в Украине представлена только Motorola Edge 70 Fusion — остальные придется искать в «сером» импорте или привозить из Европы, поэтому приведенные европейские цены (пересчитанные в гривны по курсу ~51 грн/€) — это ориентир без учета доставки и таможенных нюансов. В целом цены из-за подорожания комплектующих заметно меняются, а отдельные версии (с разными аккумуляторами или процессорами для разных рынков) легко перепутать — проверяйте конфигурацию перед покупкой.

Напомним, ранее мы писали, что емкие аккумуляторы стали главным трендом сезона даже в бюджетном сегменте: OnePlus представила N6x с аккумулятором на 7000 мА·ч за 200 долларов, а Samsung Galaxy F70 Pro получил аккумулятор на 6000 мА·ч и шесть лет обновлений.