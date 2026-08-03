Смартфони для дорослих: 5 моделей для тих хто не грає в ігри

Ігрова продуктивність — те, за що покупці нерідко переплачують дарма. Якщо ви не запускаєте важкі 3D-ігри, топовий процесор здебільшого простоюватиме, а гроші розумніше вкласти в те, що відчувається щодня: стабільну роботу впродовж років, хорошу автономність, якісні камери та тривалу підтримку. Ось п’ять смартфонів, які роблять саме це, — з чесним переліком не лише переваг, а й компромісів, помітних лише після реального користування.

Непомітна Motorola

Почнемо з недорогої моделі, яка рідко потрапляє в добірки, — Motorola Edge 70 Fusion. Це одна з найзбалансованіших пропозицій ринку, якщо оцінювати смартфон цілісно, а не за однією характеристикою.

Motorola Edge 70 Fusion.

Дисплей на 6,78 дюйма (AMOLED, 144 Гц) вирізняється не лише хорошою передачею кольору, а й робочим DC Dimming, що знижує мерехтіння ШІМ до комфортних значень. Батарея — на 7000 мА·год зі швидкою зарядкою 68 Вт (увага: є й версія на 5200 мА·год, тож перевіряйте перед купівлею). Корпус захищений за стандартом IP69, є eSIM і обіцяні 6 років оновлень, а основна камера Sony LYTIA-700C має оптичну стабілізацію.

Компроміси теж є: середньосегментний процесор Snapdragon 7s Gen 3 і повільніша пам’ять у версії на 8 ГБ. Для всіх завдань, окрім вимогливих ігор, цього вистачає з головою. В Україні модель коштує приблизно від 18 000 грн — це радше вибір тих, хто шукає баланс хорошої системи, невисокої ціни й довгої підтримки.

Не останній Pixel

Замість заяложеного «Pixel не для ігор» відповімо на цікавіше питання: чому варто брати Pixel 9, а не новіший Pixel 10? Річ у камерах. У Pixel 10 Google додала телеоб’єктив, щоб конкурувати з базовим iPhone, але встановила середній модуль (f/3.1) і спростила решту камер, аби не піднімати ціну. Через це фотоможливості Pixel 9 подекуди оцінюють вище за новинку — особливо за браку світла.

Google Pixel 10

Загалом обидва Pixel мають знайомі сильні сторони: фірмову оптимізацію Android, одні з перших оновлень, багато ШІ-функцій і хороше фото та відео. Слабкі місця теж традиційні — посередня автономність (близько 6 годин екрана на LTE), нагрів у важких завданнях і ШІМ. Якщо заряджати смартфон щоночі для вас нормально, Pixel 9 із урахуванням зниження ціни — розумна покупка у 2026 році.

Офіційно в Україні Pixel не представлений. У Європі Pixel 9 нині коштує приблизно від €650 — це близько 33 000 грн за курсом НБУ.

Компактні флагмани

Визначити один найкращий компакт складно, тож ось одразу два. Обидва не надто пасують для ігор із двох причин: невеликі батареї (4000 і 5400 мА·год) і скромні діагоналі (6,2 та 6,36 дюйма).

Samsung Galaxy S25 працює стабільніше й оновлюватиметься трохи довше. Його козирі — флагманський дисплей і матеріали, повноцінний набір камер та одна з найкращих мобільних систем One UI. Єдиний відчутний компроміс — батарея (до 5 годин екрана на мобільному інтернеті). Це ідеальний варіант, якщо смартфон для вас не основний пристрій, а доповнення до планшета чи ноутбука.

Samsung Galaxy S25

Xiaomi 15 натомість швидший, довше тримає заряд і краще фотографує. Але його система HyperOS потребує первинного налаштування — не критичного, десь на пів години, — тож для сценарію «дістав із коробки й одразу користуюся» Samsung зручніший.

Xiaomi 15

Обидві моделі в Україні офіційно не продаються. За європейськими цінами Galaxy S25 обійдеться приблизно від €670 (близько 34 000 грн), а Xiaomi 15 — від €780 (близько 40 000 грн).

Несподіваний Poco

Poco у списку «не для ігор» звучить дивно — але лише на перший погляд. Poco F8 Pro незаслужено оминають ті, хто шукає універсал. Тут відносна для Poco компактність (6,59 дюйма), флагманський Snapdragon 8 Elite із запасом на 3–4 роки, швидка пам’ять UFS 4.1 та LPDDR5X, батарея на 6210 мА·год зі 100-ватною зарядкою, хороший звук і повний набір камер із телеоб’єктивом.

Poco F8 Pro

Головна перевага — ціна: по суті, це флагман за гроші середнячка. У Європі Poco F8 Pro коштує приблизно від €620 — близько 31 500 грн, що для набору з Snapdragon 8 Elite і флагманською пам’яттю справді небагато. Якщо ігри іноді все ж трапляються у вашому сценарії, не будучи його основою, це чи не найвигідніша пропозиція на тлі загального здорожчання пам’яті. Застереження ті самі, що й у Xiaomi 15: потреба в налаштуванні HyperOS і не завжди передбачувані терміни оновлень.

Замість підсумку

Універсальні смартфони — рідкість: виробники дедалі частіше роблять акцент на чомусь одному — камерах, батареї чи продуктивності. Якщо «все й одразу» коштує дорого, а баланс усе ж потрібен, ці п’ять моделей — розумна відправна точка. Із них офіційно в Україні представлена лише Motorola Edge 70 Fusion — решту доведеться шукати «сірим» імпортом або привозити з Європи, тож наведені європейські ціни (переведені в гривні за курсом ~51 грн/€) — це орієнтир без урахування доставки й митних нюансів. Загалом ціни через здорожчання комплектуючих помітно змінюються, а окремі версії (з різними батареями чи процесорами для різних ринків) легко переплутати — перевіряйте конфігурацію перед купівлею.

Нагадаємо, раніше ми писали, що великі батареї стали головним трендом сезону навіть у бюджетному сегменті: OnePlus представила N6x з акумулятором на 7000 мА·год за 200 доларів, а Samsung Galaxy F70 Pro отримав 6000 мА·год і шість років оновлень.