Можуть бути іскри: яку мінімальну порцію їжі можна гріти в мікрохвильовці

Мікрохвильова піч – прилад, без якого не обходиться будь-яка кухня. А тим часом багато домогосподарок досі припускаються помилок, які можуть призвести до виходу з ладу дорогої техніки. Одна з таких помилок – увімкнення НВЧ-печі для розігрівання або приготування занадто малого обсягу продуктів. У цій статті ми розповімо, до чого це може призвести і як звичайна склянка з водою може вберегти вас від поломки.

Мікрохвильовка по праву посідає одне з чільних місць на будь-якій сучасній кухні. Швидкий розігрів їжі, розморожування або готування страв нашвидкуруч – все це робить пристрій незамінним приладом, без якого нам важко сьогодні уявити свій побут.

Однак більшість із нас звикли ставитися до користування чудо-піччю з часткою легковажності, а багато хто й зовсім не читає інструкцію перед її першим увімкненням. З одного боку, це зрозуміло, адже, здавалося б, усе просто – закинув продукти в піч, натиснув кілька кнопок, і вже за якісь 2-3 хвилини можна насолоджуватися ароматною випічкою або свіжою яєчнею. З іншого боку, таке поводження нерідко призводить до поломок з вини користувача.

Як один із найяскравіших прикладів такого нехтування рекомендаціями виробника є той факт, що досі не всі знають про те, що не можна вмикати порожню мікрохвильовку для перевірки її працездатності, а також не можна розігрівати невеликі за обсягом продукти. Самотній бутерброд вагою до 100 грамів з часом може запросто призвести до поломки вашої печі.

Як працює магнетрон і до чого тут склянка з водою

Причина цього ефекту криється в роботі та пристрої головного елемента будь-якої мікрохвильової печі – магнетрона. Саме він є джерелом НВЧ-випромінювання, яке розігріває їжу в нашій печі.

Якщо говорити простими словами, то магнетрон керується короткими високоінтенсивними імпульсами напруги, що подається. Після кожного такого імпульсу енергії магнетрон випромінює мікрохвилі, які передаються до хвилеводу. На кінці хвилеводу є отвір, через який мікрохвилі поширюються всередину камери НВЧ-печі.

Коли в печі міститься достатня кількість продуктів, електромагнітне випромінювання впливає на молекули води в їжі, тим самим мікрохвилі поглинаються і починається процес розігріву.

Коли ж НВЧ-піч порожня або об’єм продуктів усередині камери занадто малий, то хвилі, не знайшовши джерела поглинання, багаторазово відштовхуються від стінок камери та повертаються назад до хвилеводу. Унаслідок цього всередині мікрохвильовки виникає електричний пробій повітря і так звана “стояча хвиля”, яка може супроводжуватися іскрінням і призвести до поломки магнетрона.

Саме з цієї причини фахівці рекомендують разом з їжею, вага якої не перевищує 100 грамів, всередину камери додатково ставити склянку з холодною водою. У цьому разі вода виступає поглиначем “зайвих” мікрохвиль і не допускає небезпечного іскріння.

Висновок

Безумовно, після одного запуску порожньої мікрохвильовки поломки не станеться і ви, найімовірніше, навіть не помітите небезпечного іскріння. Однак багаторазові ввімкнення, а також часті розігріви малої кількості продуктів призводять до накопичувального ефекту і неминуче скорочують термін служби магнетрона і вашої мікрохвильовки. Пам’ятайте про це, коли наступного разу вирішите розігріти бутерброд, і обов’язково використовуйте склянку з водою, щоб уникнути можливих проблем.