Українцям назвали способи зарядити телефон без зарядки та пауербанка

Якщо ви не луддит, а ваш телефон не Nokia 3310, виходити з дому без зарядки для смартфона – помилка. Ми зібрали 8 дивних (і не дуже) способів зарядити телефон, якщо немає електрики і пауербанка. Власники айфонів та інших незнімних акумуляторів – вам не пощастило.

1. Пряма зарядка акумулятора

Кому підійде: тим, хто звик зберігати непотрібні речі

Ми не рекомендуємо пробувати цей спосіб зарядки вдома. Це може призвести до нещасних випадків.

Що робити: Вам знадобиться непотрібний зарядний пристрій, наприклад, від старого кнопкового телефону. Відріжте роз’єм і, акуратно знявши ізоляцію, випустіть два дроти. Це ваші “плюс” і “мінус” – зазвичай вони червоного і синього кольору відповідно. Якщо ні, перевірте полярність у склянці з солоною водою: увімкніть зарядку в мережу і по черзі занурте дроти в склянку. Від мінуса вода забурлить.

Вийміть батарею з телефона і приєднайте підготовлені дроти до відповідних контактів на ній (плюс і мінус там підписані), закріпивши скотчем. Щоб не зіпсувати акумулятор, заряджати таким чином пристрій до максимуму не рекомендуємо. Хвилин через 10-15, коли енергії вже вистачить на потрібний дзвінок, есемеску або вихід в інтернет, краще від’єднати дроти.

2. Зарядка за допомогою “жаби”

Кому підійде: тим, хто знайшов поблизу магазин електротоварів

Що робити: “Жаба” – універсальний пристрій для зарядки батарей, незалежно від виду роз’єму. Він допоможе, якщо ви в місті з розрядженим телефоном і ніяк не знайдете зарядку потрібного типу. Це пластикова коробочка зі штекером з одного боку і затискачем з іншого.

Простий і недорогий девайс заряджає акумулятори смартфонів та інших гаджетів, наприклад фотоапаратів. Щоб підзарядитися, вставте АКБ у затискач, а саму “жабу” встроміть у розетку.

3. Саморобна бездротова зарядка

Кому підійде: майстрам на всі руки, яким ліньки дійти до магазину

Якщо у вас є станція для бездротової зарядки і телефон, який такий стандарт зарядки не підтримує, можна провести апгрейд.

Потрібно трохи вільного часу, “прямі” руки, клей, дріт і діод. Тож якщо ви завідувач складу електротоварів або вчитель фізики, якого вигнали з дому і доводиться ночувати в школі, – спробуйте змайструвати Do-It-Yourself-зарядку.

Що робити: З дроту зробіть плоску котушку на тридцять витків і наклейте на батарею телефону. Один кінець дроту, що відходить від котушки, приєднайте до мінуса батареї безпосередньо, а другий – до плюса через діод. Має запрацювати; втім, вам як завскладом або вчителю краще знати.

4. Зарядка від землі

Кому підійде: завзятим туристам

Такий спосіб підійде, якщо телефон розрядився в довгому турпоході. У цьому випадку у вас напевно знайдеться сіль або сода, а під рукою опиняться металеві предмети на кшталт пилки або кілочків для намету.

Що робити: Кілочки встроміть у землю, обмотайте дротом (краще, за класикою, мідним) і облийте розчином соди або солі. Вільні кінці дроту під’єднайте до контактів вашої батареї. Повної зарядки ви не досягнете, але пожвавите телефон і “маякнете” кому потрібно, що ви в порядку.

5. Скотч

Кому підійде: скотч усім підходить

Як ми говорили, скотч використовується, щоб закріпити дроти в процесі підзарядки. Але його можна застосувати і як самостійний засіб.

Що робити: Наклейте скотч на контакти батареї і поставте АКБ на місце. Якщо телефон не розряджений намертво, це дасть вам кілька додаткових хвилин.

6. Нагрівання батареї

Кому підійде: тим, хто не боїться гратися з вогнем

Якщо акумулятор хоч трохи нагріти, це може ненадовго запустити хімічні реакції всередині АКБ.

Що робити: Найпоширеніший спосіб нагріву – за допомогою ножа: розжарте клинок на вогні, а потім прикладіть до батарейки телефону. Головне не перегрівати акумулятор і не тримати ніж на ньому довго, вистачить і кількох секунд. Інакше ризикуєте втратити батарею остаточно, а ще, можливо, і собі що-небудь підпалите.

7. Ударна зарядка

Кому підійде: людям із проблемами з управлінням гнівом

Якщо вам потрібно зробити один-єдиний дзвінок, а далі хоч трава не рости і телефон не працюй, пробуйте цей спосіб. Одразу попереджаємо: батарея після такого напевно прийде в непридатність.

Що робити: Вийміть акумулятор із телефона і сильно вдарте об камінь або бетонну плиту. Якщо вдарити вдало, батарея отримає пару відсотків заряду. Якщо перестаратися – можна викидати батарею відразу. Зателефонувати за допомогою цього акумулятора ви зможете тільки стукнувши ним перехожого і відібравши нормально заряджений телефон. Але такого ми, звичайно, не пропонуємо.

8. Лимонна батарея

Кому підійде: фрікам, які навіть відсутність зарядки перетворюють на шоу

Цей спосіб, скажімо так, не найадекватніший, тому що вам доведеться купити приблизно кілограм лимонів і трохи цвяхів. Витрачені на це гроші, напевно, можна дати тому ж продавцю фруктів в обмін на можливість зателефонувати, але якщо вам хочеться дивного – зробіть собі лимонну батарею.

Що робити: У кожен лимон встроміть по цвяху і з’єднайте цвяхи мідним дротом, міцно обмотавши капелюшки. Кінці дроту під’єднайте до клем батареї. За допомогою подібного “пристрою” цілком можна змусити світитися LED-лампочку, тож і 3-5% заряду батареї він напевно забезпечить.