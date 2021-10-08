Хакери зламали Twitch: стало відомо скільки заробляють топові стримери на платформі

Навколо головної стримерської платформи Twitch продовжують згущуватися хмари. Користувачі активно критикують її в соцмережах, і влаштовують бойкоти через політику керівництва, але вчора сталася геть кричуща надзвичайна подія. Команда хакерів отримала доступ до внутрішньої документації сервісу і виклала її у відкритий доступ на іміджбордах 4Chan.





Витік даних вже називають одним з найбільших в історії інтернету. Торрент файл розміром 125 ГБ містить в собі вихідний код Twitch, внутрішні SDK, інструменти для розробників, і вишенька на торті: дані про заробітки провідних стримерів починаючи з 2019 року. Також в архіві фігурують файли проекту Vapor. Судячи з усього, це конкурент цифрового магазину ігор Steam, над яким працює Amazon Game Studios. Twitch вже підтвердив витік і намагається шукати винних в зливі.

Автор поста заявив, що мета такої «акції» – збільшення конкуренції в сфері стрімінгу. Він назвав всі актуальні сервіси «токсичним смітником» і пообіцяв, що це тільки перша частина грандіозного зливу. Які ще дані хакери планують вивантажити в мережу поки невідомо.

Користувачів, ясна річ, найбільше зацікавили дані про дохід стримерів. Так, з’ясувалося, що в період з серпня 2019 року по жовтень 2021 року власник каналу CriticalRole заробив 9 626 712 доларів (дані до вирахування податків). Друге місце в топі по виплатах зайняв один з найпопулярніших стримерів – xQcOW, який поповнив свій бюджет на 8 454 427 $. Замкнув трійку лідерів summit1g з доходом 5 847 541 $.

Перші 75 позицій списку представлені на фото нижче.

Варто відзначити, що в отриманих даних відображається тільки прибуток від самого Twitch (за рекламу на сайті та платні підписки). З огляду на те, що в нього не увійшли гроші з донатів, спонсорських і рекламних контрактів і багатьох інших джерел доходу, насправді стримери заробили значно більше.

У СНД-сегменті стримери заробляють переважно на Донато, рекламних інтеграціях та спонсорських контрактах. Прямі виплати від Twitch російськомовним авторам набагато менші, ніж їх західним колегам.