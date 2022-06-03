Як активувати меню розробника на сучасних Android смартфонах

Однією з переваг смартфонів під керуванням ОС Android перед iPhone є свобода користувача. Якщо отримати права розробника, можна тонко налаштовувати ОС під свої потреби та виконувати дії, які за замовчуванням заблоковані. Щоправда, не всі знають, як це зробити. Для таких користувачів ми підготували цей матеріал.





Як увімкнути меню розробника

Принцип дій ідентичний майже на всіх сучасних смартфонах. Ось що потрібно зробити, щоб відкрити меню розробника:

Відкриваємо “Налаштування”. Гортаємо в самий низ до розділу “Про телефон”. Назва пункту може відрізнятись, залежно від моделі телефону, версії ОС та фірмового інтерфейсу, але сенс зрозумілий. У меню потрібно проскролити до рядка «Номер збірки». Тапаємо по вищевказаному рядку 7 разів і чекаємо, поки телефон запросить ввести пароль, пін-код або графічний малюнок. Все залежить від того, який спосіб захисту ви використовуєте.

Після цього на телефоні відкриється доступ до меню розробника.

Як зайти в меню розробника

Тут все залежить від моделі телефону, але загальний принцип скрізь схожий. Розберемо з прикладу Honor 10 Lite

Відкриваємо “Налаштування”. Перегортаємо вниз до розділу «Система та оновлення». Відчиняємо його. Шукаємо розділ “Для розробників”. Тут ви можете відрегулювати плавність анімацій, увімкнути або відключити налагодження по USB, а також змінити роботу інших функцій. Найчастіше це корисно, оскільки дозволяє тонко кастомізувати пристрій під свої потреби.

Проте, зауважимо, що перемикати настройки, не знаючи, що вони роблять, категорично не рекомендується. Так, ви ризикуєте погіршити роботу свого гаджета, тому, перш ніж щось натискати, потрібно розібратися в тому, за що ця опція відповідає.