Як знайти людину в соціальних мережах, якщо у вас є тільки фотографія

Сучасні технології просунулися настільки, що знайти обліковий запис людини в соціальній мережі можна по фотографії. Зробити це не так просто, та й стовідсоткової гарантії на успіх немає, але все ж таки шанс є. Як це зробити?





Підготовка

Перш ніж намагатися знайти обліковий запис людини в соцмережі по фотографії, треба підготувати зображення гарної якості. Так вам легше буде досягти задуманого. Виконайте кілька кроків:

Якщо на фотографії є ​​кілька людей – обріжте її та залиште лише того, чий профіль необхідно знайти;

Зображення має бути гарної якості. Про 4К не йдеться, але й розмита фотографія з артефактами точно не підійде;

Розмір фото не повинен бути надто великим. Орієнтуйтесь на 50 Кб – 1 Мб.

Після того, як зображення готове, можна приступати до пошуку облікового запису в соцмережі.

Гугл.Картинки

Перший спосіб – один із найпростіших, але й похибка тут дуже висока. Відкриваємо сервіс Google.картинки та тиснемо на іконку фотоапарата, після чого завантажуємо зображення або вказуємо посилання на нього.

У відповідь ви отримаєте всі потрібні варіанти. Найчастіше Google видасть вам у відповідь абсолютну маячню, але є можливість знайти посилання на соцмережу. Особливо, якщо у людини на аватарці стоїть та сама фотографія, яку ви завантажили.

Tineye

Зарубіжний портал, що дозволяє знайти соцмережу по картинці. Принцип роботи тут схожий на перший спосіб, але сервіс працює більш тонко, орієнтуючись тільки на певні веб-сайти. Як результат – можливість знайти сторінку набагато вище. Однак, врахуйте, що портал канадський, а тому насамперед він орієнтується на іноземні сайти.

Search4faces

Цей портал вміє знаходити за зображеннями профілі Тіктока та Інстаграмі. На самому сайті вказаний відсоток успішних пошуків і в середньому становить близько 50%. Цифри вражаючі та, судячи з відгуків в інтернеті, близькі до правди.