Що таке барометр та для чого він потрібен в смартфоні

Розповідаємо, що таке барометр в телефоні, навіщо він потрібен і які функції виконує.





Навіщо телефону барометр?

Барометр – мініатюрний датчик, розташований в нижній частині телефону і має відразу кілька призначень. Його функція полягає у визначенні атмосферного тиску. Ці дані в подальшому використовуються для двох цілей:

Визначення погоди. Уточнення місця розташування користувача.

За допомогою даних про зміну атмосферного тиску можна судити про те, якою найближчим часом буде погода. Наприклад, якщо тиск підвищується, погода з великою ймовірністю буде сприятливою. Однак звичайним користувачам не потрібно самостійно визначати прогноз погоди – для цього можна скористатися будь-яким спеціалізованим додатком. А ось використовувати барометр, щоб уточнити своє місце розташування в навігаторі, захочуть багато.

Зміна атмосферного тиску свідчить не тільки про зміну погодних умов, а й зміну положення людини в просторі. Барометр дозволяє визначити вертикальне положення користувача, тобто наскільки високо він знаходиться над землею (або рівнем моря). Однак барометр в телефоні не може самостійно визначити, через що відбулися зміни тиску – через погодні умови або через зміни вертикального положення пристрою.

Саме тому для роботи барометр в телефоні вимагає наявність мобільного інтернету і GPS-сигналу. Датчик порівнює свої показники і локальні показники мережі інших барометрів. Таким чином, барометр в телефоні хоче позбутися “фонового шуму” і може точно визначити причину, через яку змінився атмосферний тиск.

Як використовувати барометр в телефоні?

Щоб скористатися даними барометра в телефоні, необхідно переконатися, що в мобільному пристрої є цей датчик. Така інформація може міститися в технічних характеристиках телефону, а також в його інструкції з експлуатації.

Також користувач може завантажити спеціальний додаток, яке видає повний список всіх датчиків пристрою. Таких програм кілька, найпопулярніші з них:

AIDA64.

CPU-Z.

CPU-X.

Якщо барометр присутній, для його калібрування і перегляду даних можна завантажити програми. Для цього в пошуковому рядку Google Play досить вбити слово “барометр” і вибрати будь-який вподобаний додаток. Далі залишається тільки слідувати інструкціям програми для роботи з даними барометра. На жаль, на практиці цей датчик практично не потрібен для пересічних користувачів.