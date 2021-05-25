Як обрати кабель для зарядки смартфона і чи впливає він на її швидкість

При використанні зарядного пристрою дуже важливо звертати увагу на USB-шнур, від технічних можливостей якого залежить швидкість зарядки смартфона. Якщо провід дешевий, тонкий і довгий, то телефон буде довго заряджатися, а в деяких випадках і зовсім посадить акумулятор. Краще використовувати «рідні» дроти, а при їх втраті грамотно підібрати альтернативу.





Від чого залежить швидкість зарядки телефону

При виборі дуже важливо звертати увагу на товщину проводу.

Сучасні моделі USB-шнурів складаються з багатожильного кабелю, під оболонкою якої зібрані кілька жил. Частина цих жил використовується для передачі даних (у них є маркування Data), а інші призначені для зарядки смартфона (позначаються Charge).

Товщина зарядних шнурів, як правило, маркується по американській системі AMG. Для USB-проводів в основному застосовуються два типорозміри: 28/28 і 28/24 AWG.

Моделі з показником 28/24 краще, оскільки при їх використанні телефон заряджається через товстішу жилу 24 AWG з діаметром і площею перетину 0,511 мм і 0,205 мм2 відповідно. У типорозмірів 28/28 робочі характеристики гірше. У них використовується більш тонка жила з меншим діаметром (0,321 мм) і дуже маленькою площею перетину (0,081 мм2).

Ось чому в процесі зарядки кабелі з маркуванням 28/24 AWG здатні пропускати через себе до 3,5А. А моделі 28/28 AWG заряджають повільніше, так сила струму в них коливається в межах 0,5 А.

Іноді в продажу з’являються шнури 28/21 AWG. Відповідно до маркуванням перетин їх жил більше, ніж у 28/24. Це означає, що вони заряджають ще швидше.

Швидкість зарядки також залежить від довжини кабелю, а точніше від опору. Чим більше довжина, тим вище опір.

Ось чому на деяких коротких шнурах смартфони заряджаються швидше в порівнянні з довгими товстими USB-проводами NoName.

Що в кабелі впливає на зарядку телефону

Швидкість зарядки смартфона визначається технічними можливостями зарядного пристрою і параметрами кабелю. Всі важливі характеристики вказуються на упаковці та доступні для попереднього ознайомлення.

Перед покупкою необхідно перевірити:

довжину шнура,

максимальний вихідний струм (чим вище значення, тим швидше буде заряджатися телефон),

здатність підтримувати функцію «швидкої зарядки».

Також рекомендується оглянути USB-шнур візуально, перевірити його на гнучкість, випробувати якість роз’ємів. Спеціальні запресовки з гнучкою підставкою біля штекера, як правило, продовжують термін служби.

При покупці важливо звертати увагу на продукцію іменитих брендів, а при відсутності фінансової можливості – на брендовані пристрої. Кабелі з розряду NoName працюють недовго, а технічні характеристики у них дуже слабкі.

Як вибрати кабель для швидкої зарядки телефону

Необхідно керуватися наступними вимогами:

кабель повинен бути якомога коротшим,

на упаковці проставлене ​​маркування 28/24 AWG,

передбачена можливість підтримки технології USB 3.0, необхідної для швидкої зарядки і передачі файлів,

наявність металевого корпусу і якісне оформлення підставки штекера продовжать термін служби.

Швидкість зарядки смартфона залежить від технічних можливостей самого зарядного пристрою, а також від характеристик USB-кабелю. При неграмотно обраному шнурі навіть найпродуктивніший зарядний пристрій виявиться марним. Ось чому до вибору кабелю треба ставитися максимально серйозно.