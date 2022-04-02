Чим можна замінити Wi-Fi і та яка його подальша доля

Зараз вже неможливо уявити наше життя без Wi-Fi, адже якихось 15 років тому роутери мали лише одиниці. Воно й зрозуміло — смартфонів ще не було, а якщо були комунікатори, то без з’єднання з Wi-Fi.





Перші версії протоколу Wi-Fi можна назвати жахливими. Швидкість була маленька, якість підключення залишала бажати кращого. Особливо на перших смартфонах із цим модулем. Але прогрес не стоїть на місці – шоста версія протоколу підтримує швидкість на піку до 11 Гбіт/сек. Для порівняння – сучасні комп’ютери комплектуються мережевими картами до 2,5 Гігабіт.

Але ми вже звикли до того, що одна технологія змінює іншу – це вже питання часу. Раніше ми мали кінескопні телевізори, потім з’явилися компактні РК дисплеї. Потроху прогрес розвинувся до прозорих дисплеїв. Можливо, у майбутньому на нас чекають дисплеї з фантастичних фільмів — просто у повітрі.

А що з Wi-Fi?

Wi-Fi, безсумнівно, розвиватиметься і збільшуватиме частоти. Зараз багато людей користуються бездротовим зв’язком на частоті 2,4 ГГц, але на ньому вже багато пристроїв, які створюють перешкоди один одному. Отже, якість знижується, тому зараз дуже актуальним є перехід на Wi-Fi 5 або 6, які працюють на частоті 5 ГГц. Поліпшуються також протоколи — зв’язок стає стабільнішим.

Паралельно з Wi-Fi розвивається технологія Li-Fi – замість радіохвиль використовуються світлові хвилі. Інтернет може роздавати звичайна лампочка на стелі на частоті, яку не сприймає людське око.

Але навряд чи Li-Fi може отримати повсюдне поширення – хіба що в тому випадку, якщо раптом усі частоти виявляться “зашумлені” іншими пристроями. Технологія Li-Fi може використовуватися там, де радіохвилі неприпустимі та можуть створити перешкоди іншим приладам. Також сигнал Li-Fi буде складніше перехопити – потрібна пряма видимість між пристроями.

Але давайте пофантазуємо трохи глибше та плавно перейдемо до технології мобільного зв’язку 5G. Поки що впровадження 5G йде млявими темпами, але вже є певний прогрес у цій справі.

Крім високої швидкості та якості від вежі 5G, теоретично, можна заряджати гаджети. Та чого вже про теорію, перейдемо відразу до практики. Ще у грудні минулого року компанія SoftBank заявила про пілотний проект зарядки гаджетів через вежі стільникового зв’язку. Справа проходила в Японії і щоб зарядити гаджет потрібно було знаходитись від 5G антени на відстані до 10 метрів.

І в цьому нічого такого надприродного немає. Детекторний приймач, який працює без джерела живлення, був винайдений більше 100 років. Всю енергію для відтворення звуку він отримує за допомогою радіохвиль. Отже, і девайси можна буде заряджати таким чином. розвитком 5G, можливо, нам не потрібно ставити гаджети на зарядку.

Мобільний інтернет буде скрізь — буквально, у прямому значенні «як повітря». Можливо, у той час буде кінець технології Wi-Fi – навіщо потрібен буде роутер, якщо гаджети будуть отримувати швидкісне підключення і відразу заряджатися від радіохвиль? Звичайно, зовсім Wi-Fi нікуди не подінеться і використовуватиметься, але вже у вужчих колах.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿