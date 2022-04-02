З’явився рейтинг найпотужніших смартфонів березня

Новий березневий рейтинг бенчмарку AnTuTu показав, що процесор Qualcomm знову домінує у найпотужніших смартфонах. Вісім з десяти пристроїв оснащені найновішим флагманом Snapdragon, але й чіпсет MediaTek досяг значних успіхів вперше зайнявши четверте місце.





Перше місце посів смартфон Nubia Red Magic 7 Pro, за ним слідує серія iQOO 9. Четвертим у списку став Redmi K50 Pro з процесором MediaTek Dimensity 9000. У рейтингу є ще один смартфон з таким же чіпсетом – OPPO Find X5 Pro.

Крім Dimensity 9000 та Snapdragon 8 Gen 1, жоден інший чіп не потрапив у топ-10. Galaxy S22 Ultra з Exynos 2200 ненадовго з’явився у лютневому списку, але не зміг перевершити нові смартфони.

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