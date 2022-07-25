Головний експерт Apple перейшов працювати до Samsung

Головний експерт з розробки процесорів пішов з компанії Apple . Його відразу взяли в Samsung «збирачем». Йдеться про Кім Ву-Пена. Він працював у «яблучній» компанії дев’ять років із 2014 року. Про це повідомляє портал Business Korea.





Відомо, що Кім був експертом із напівпровідників. Причини його звільнення не розголошуються. У Samsung Кім буде директором нового центру збирання процесорів. До Apple Кім працював у Qualcomm на аналогічній посаді.

Експерти ринку зазначають, що цей відхід стане серйозним ударом для Apple та потужним поштовхом для розвитку процесорів Samsung. Корейська компанія вже займається виробництвом 3-нм процесорів, які мають у майбутньому з’явитися у нових флагманських смартфонах. Також Samsung має власні технології виробництва 5G-чіпів.

У той же час Apple досі не представила жодного 5G-процесора. Раніше стало відомо , що розробка власних процесорів з підтримкою мереж п’ятого покоління провалилася. Останні iPhone виходять на 5-нм процесорах. Такі самі очікуються і в лінійці iPhone 14.

Apple переживає найсильнішу кризу процесорів. Очікується, що тільки iPhone 14 Pro та iPhone 14 Pro Max отримають нові чіпи, а дешевші моделі оснастять торішніми.