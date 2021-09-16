Складено ТОП 6 найдорожчих смартфонів Samsung у світі

Компанія Samsung відома по всьому світу, а смартфони в лінійці її продуктів є одним з найбільш ходових товарів. Під південнокорейським брендом випускаються пристрої різних цінових категорій, але саме у флагманському сегменті зустрічаються найбільш цікаві гаджети. Серед них можна знайти найдорожчий смартфон «Самсунг», і він, напевно, здивує вас своїми характеристиками.





Samsung Galaxy S20 + 5G 12 / 128GB

Смартфон з підтримкою мереж п’ятого покоління з ультимативним набором характеристик.

Девайс пропонується в кількох яскравих кольорах і являє собою збільшену копію Samsung Galaxy S20. Але ціна цієї моделі передбачувано виявилася вищою. На початку літа за неї просили 24 тисячі гривень. Зараз апарат став більш доступним – 19 000 грн., проте його начинка відстає від нових смартфонів «Самсунг» 2021 року.

На замітку. Залежно від ринку Samsung оснащує свої флагмани різними процесорами. Так, звичайний Galaxy S20 + базується на чіпсеті Exynos, а версія з підтримкою 5G на процесорі Qualcomm.

Головна перевага смартфона – яскравий і насичений екран, який має високу роздільну здатність. Також AMOLED-матриця підтримує частоту оновлення 120 Гц. При виборі відповідної функції в налаштуваннях інтерфейс стає більш плавним, а Snapdragon 865 забезпечує стабільну роботу незалежно від умов використання.

плюси:

флагманські камери;

дисплей;

процесор Qualcomm.

мінуси:

немає адаптивної зміни герцовки екрану.

Samsung Galaxy Note 10+ 12 / 256GB

Модель 2019 року, яка, до цих пір користується популярністю у покупців за рахунок ціни, яка серйозно змінилася з моменту надходження пристрою на прилавки українських магазинів.

У 2021 році компанія Samsung вирішила закрити лінійку «Note», тому даний смартфон є одним з небагатьох варіантів покупки смартфона з фірмовим стилусом. Galaxy Note 10+ адаптований під рішення робочих завдань, проте процесор Exynos не здатний забезпечити флагманську продуктивність.

Розробники ігор не адаптують свої проекти під чіпсети Samsung, а ще однокристальна система пристрою є вкрай не енергоефективною, через що швидко витрачається заряд не самого маленького акумулятора.

плюси:

екран з підтримкою стилуса;

збірка;

якість фото і відео.

мінуси:

оптимізація «заліза».

Samsung Galaxy Note 20 Ultra

Найбільш просунута модель лінійки «Note» за всю історію компанії. Тому цінник на Galaxy Note 20 Ultra високий як ніколи.

Продажі базової версії на 8/256 Гб стартували з позначки 40 тисяч грн. (зараз ціна впала до 35 000 гривень). За ці гроші виробник пропонує величезний екран підвищеної чіткості та плавності, флагманський набір фотокамер з головним сенсором на 108 мегапікселів і ємний акумулятор.

Правда, кажучи про останній, важливо відзначити, що батарейка смартфона швидко розряджається через погану оптимізації процесора Exynos. Однокристальний чіп сильно нагрівається і споживає багато ресурсів, а тому активним користувачам доводиться миритися з необхідністю ставити Note 20 Ultra на зарядку щовечора.

плюси:

AMOLED-дисплей з частотою 120 Гц;

108-мегапіксельна камера;

«залізо».

мінуси:

посередня автономність.

Samsung Galaxy Note 20 5G 8 / 256GB

Незважаючи на те, що ця модель є базовою в лінійці «Note 20», вона підтримує роботу мереж п’ятого покоління за рахунок використання чіпсета Qualcomm.

Galaxy Note 20 5G отримав всі переваги, властиві лінійці фаблетів Samsung. Тут і фірмовий стилус, і витягнутий екран, і великий акумулятор, і потрійна фотокамера. Втім, дисплей можна в повній мірі назвати флагманським, так як частота оновлення матриці становить всього 60 Гц. Навіть в найпростішому смартфоні серії S20 була підвищена герцовка, яка забезпечувала плавність інтерфейсу.

У зв’язку з цим на тлі версій «Plus» і «Ultra» стандартний Galaxy Note 20 виглядає скромно. Зате використання процесора Snapdragon 865+ додає чимало плюсів цій моделі, оскільки чіпсет оптимізований під будь-які завдання.

плюси:

набір камер;

продуктивність;

фішки Galaxy Note.

мінуси:

дисплей з частотою 60 Гц.

Samsung Galaxy Z Flip

Складаний смартфон, який представляє собою зменшений варіант Falaxy Z Fold, і напевно припаде до душі любителям розкладачок з «нульових».

У гонитві за інноваційним форм-фактором виробник був змушений встановити маленький за сучасними мірками акумулятор. Також «оптимізації» зазнали камери і «залізо», яке відповідає за обробку завдань. Тому Galaxy Z Flip, хоч і коштує дорожче багатьох класичних флагманів, але має скромні характеристики.

Крім ціни дана модель змушує задуматися щодо практичності складного форм-фактора. Так, він робить смартфон компактним, а виробник рекламує використання фронтальної камери під кутом 90 °. Однак в місці згину екрану чітко помітна «смужка», яка досить дратує, а сам механізм не вселяє довіри. Тим більше що виробник не рекомендує знімати захисну плівку.

плюси:

цікавий форм-фактор;

оптимізоване залізо;

непогані камери.

мінуси:

автономність;

надійність конструкції.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Якщо дивитися виключно на сухі цифри, то виявиться, що Samsung Galaxy S20 Ultra аж ніяк не найдорожчий телефон в світі і навіть не найдорожчий в лінійці південнокорейського виробника, однак наявність безлічі кастомізованих модифікацій з використанням дорогоцінних металів робить цей смартфон однією з найдорожчих покупок.

Жодна з кастомізованих версій не відрізняється від базового Galaxy S20 Ultra з точки зору характеристик. Різниця в начинці може полягати виключно в обсязі пам’яті. За іншими параметрами перед нами все той же S20 Ultra зі 108-мегапіксельною камерою, великим акумулятором і екраном.

Зрозуміло, від цієї моделі не варто чекати чудес в плані оптимізації. Дане покоління процесорів Exynos вийшло вкрай неоднозначним, через що в іграх простежуються постійні лаги, а батарейка розряджається непорівнянно зі своїм обсягом. Втім, смартфон справедливо відноситься до флагманів за рахунок своїх робочих функцій і фішок Samsung.

плюси:

великий екран 120 Гц;

знімки з роздільною здатністю 108 мегапікселів;

100-кратний зум.

мінуси: