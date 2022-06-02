Представлено новий Volkswagen Touareg

Компанія Volkswagen представила спеціальну версію знаменитого позашляховика Touareg, присвячену 20-річчю популярної моделі.





З 2002 року, коли на ринку з’явився оригінальний Volkswagen Touareg, модель змінила три покоління і розійшлася по всьому світу тиражем понад мільйон екземплярів.

Ювілейний Volkswagen Touareg Edition 20 пофарбований в ексклюзивний темно-синій колір Meloe Blue у поєднанні із чорними акцентами. Автомобіль комплектується 20-дюймовими колесами Bogota, задні шибки затоновані, а на стійках кузова розміщені шильдики Edition 20.

Салон Volkswagen Touareg Edition 20 оброблений чорною шкірою, на селекторі коробки передач є емблема Edition 20. Автомобіль отримав спеціальні накладки на пороги і червоні акценти на декоративних панелях обробки інтер’єру.

Volkswagen Touareg Edition 20 пропонуватиметься з турбованим дизельним двигуном 3.0 V6 TDI потужністю 231 або 286 к.с., бензиновим турбомотором 3.0 V6 TSI потужністю 340 к.с. і з гібридною силовою установкою потужністю 381 л. У всіх версіях буде система повного приводу та 8-ступінчаста автоматична коробка перемикання передач.