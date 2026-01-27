vivo представила смартфон X200T: оптика Zeiss, захист IP69 та 5 років оновлень

Компанія vivo провела в Китаї презентацію нового смартфона vivo X200T. Ключовими особливостями моделі стали просунута система камер з налаштуванням від Zeiss, дисплей з еталонною передачею кольору, а також потужне залізо в поєднанні з ємним акумулятором та підтримкою бездротової зарядки.

Обличчям новинки стала 6,67-дюймова AMOLED-панель із частотою оновлення 120 Гц та піковою яскравістю до 5000 кд/м². Виробник наголошує на використанні технології Zeiss Master Color, яка забезпечує точну передачу кольорів із підтримкою 10-бітної глибини. За швидкодію vivo X200T відповідає продуктивний процесор MediaTek Dimensity 9400+ у поєднанні з 12 ГБ оперативної пам’яті LPDDR5X та швидким накопичувачем UFS 4.1 на 512 ГБ у максимальній конфігурації.

Фотоможливості гаджета забезпечує блок із трьох модулів по 50 Мп кожен: основний сенсор Sony LYT-702, надширококутний Samsung JN1 з автофокусом та телеоб’єктив Sony LYT-600 з 3-кратним оптичним зумом. Для селфі та відеодзвінків передбачена 32-мегапіксельна фронтальна камера.

Автономність пристрою гарантує акумулятор ємністю 6200 мАг, який підтримує швидку дротову (90 Вт) та бездротову (40 Вт) зарядку. Також реалізовано «наскрізний» режим живлення, що подовжує життя батареї під час ігор від мережі. Корпус захищений від пилу та води за максимальними стандартами IP68 та IP69. Смартфон працює на базі OriginOS 6 (Android 16), а компанія обіцяє 5 років оновлень ОС та 7 років патчів безпеки. Дату початку продажів та ціну оголосять пізніше.