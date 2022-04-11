Google дозволила користувачам самим ремонтувати свої смартфони

Компанія Google дозволила ремонтувати смартфони серії Pixel у домашніх умовах, тобто без звернення до сервісного центру. Про це повідомляється у блозі компанії.





“Ми хочемо, щоб у вас був чудовий досвід роботи з телефоном Pixel, а також простий доступ до високоякісного та безпечного ремонту пристрою”, – зазначили представники корпорації. У рамках програми самостійного ремонту Google домовилася з компанією iFixit про продаж запасних частин смартфонів.

Фахівці IT-гіганта пообіцяли, що наприкінці 2022 року дисплеї, акумулятори, камери та інші деталі будуть доступні для замовлення на сайті партнера iFixit. Запасні частини почнуть продавати для споживачів із США, Великобританії, Канади, Австралії та країн Євросоюзу . Споживачі зможуть придбати окремі деталі, або дисплеї та акумулятори разом з набором інструментів. Також користувачі отримають відповідні інструкції.

“Ми оцінюємо кожну нову модель Pixel з погляду простоти її ремонту, тому ми можемо скоротити зусилля, інструменти, деталі та матеріали, які використовуються в процесі ремонту”, – сказали представники компанії. У Google підкреслили, що користувачі завжди можуть віднести девайс, що потребує обслуговування, в сервісний центр.

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