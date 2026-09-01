Китай готує новий тип «авіаносця»: 40 тисяч тонн, електромагнітна катапульта і бойові дрони

Китай наближається до введення в стрій одного з найбільш незвичайних військових кораблів останніх років. Type 076 Sichuan офіційно класифікується як універсальний десантний корабель, однак за своїми авіаційними можливостями він значно ближчий до легкого авіаносця — причому з особливим акцентом на безпілотну авіацію.

Повна водотоннажність Sichuan перевищує 40 тисяч тонн. Корабель має суцільну польотну палубу, дві надбудови та, що найважливіше, електромагнітну катапульту разом із системою аерофінішерів. Китай офіційно підтвердив наявність цих технологій ще під час спуску корабля на воду наприкінці 2024 року.

Саме катапульта робить Type 076 унікальним. Більшість сучасних десантних кораблів такого класу використовують вертольоти або винищувачі з коротким зльотом і вертикальною посадкою. Sichuan натомість зможе запускати звичайні літаки та важкі безпілотники з горизонтальним зльотом.

За оцінкою Janes, водотоннажність корабля становить приблизно 40–50 тисяч тонн, а його конструкція займає проміжне положення між традиційним десантним кораблем і легким авіаносцем.

На палубу готують великий стелс-дрон

Одним із головних кандидатів на роль основного безпілотника Sichuan є GJ-21 — палубна модифікація китайського ударного дрона GJ-11.

Sichuan є GJ-21

Це вже не невеликий розвідувальний апарат. GJ-21 виконаний за схемою «літаюче крило», має зменшену радіолокаційну помітність, складні крила та посадковий гак для використання аерофінішера. За відкритими оцінками, максимальна злітна маса такого апарата може перевищувати 15 тонн.

У липні китайське державне телебачення навіть показало комп’ютерну візуалізацію, на якій GJ-21 стартує із Sichuan за допомогою електромагнітної катапульти. На палубі одночасно демонстрували ще кілька таких машин. Це не підтверджує реальну чисельність майбутньої авіагрупи, але добре показує, для яких завдань створювався корабель.

Дрони такого розміру можуть використовуватися для далекої розвідки, ударних операцій, радіоелектронної боротьби та підтримки пілотованої авіації.

Не лише авіаносець

При цьому Sichuan не перетворюється на класичний авіаносець. Усередині він зберігає можливості десантного корабля: може перевозити військових, бронетехніку, десантні засоби та вертольоти. Китайські офіційні джерела прямо вказують, що Type 076 створений для роботи як з авіацією, так і з амфібійною технікою.

У цьому й полягає головна особливість конструкції. Один корабель потенційно здатний висаджувати десант, забезпечувати його вертольотами і паралельно відправляти далеко вперед важкі бойові безпілотники.

Sichuan уже проходив морські випробування, а поява повної розмітки польотної палуби, катапульти та аерофінішера вказує на підготовку до випробувань безпосередньо з авіацією. За оцінкою аналітиків, корабель може бути введений до складу ВМС Китаю до кінця 2026 року, хоча офіційної дати поки немає.

Найважливіше питання тепер полягає не в тому, чи Sichuan здатний запустити великий дрон, а наскільки швидко та ефективно він зможе виконувати такі операції регулярно. Саме майбутні польотні випробування покажуть, чи стане Type 076 справжнім початком нового класу кораблів — «дрононосців», які займають місце між авіаносцем і універсальним десантним кораблем.