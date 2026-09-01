Китай разрабатывает новый тип «авианосца»: 40 тысяч тонн, электромагнитная катапульта и боевые дроны

Китай приближается к вводу в строй одного из самых необычных военных кораблей последних лет. Type 076 «Сычуань» официально классифицируется как универсальный десантный корабль, однако по своим авиационным возможностям он гораздо ближе к лёгкому авианосцу — причём с особым акцентом на беспилотную авиацию.

Полная водоизместимость «Сычуань» превышает 40 тысяч тонн. Корабль имеет сплошную полётную палубу, две надстройки и, что самое важное, электромагнитную катапульту вместе с системой аэрофинишеров. Китай официально подтвердил наличие этих технологий ещё во время спуска корабля на воду в конце 2024 года.

Именно катапульта делает Type 076 уникальным. Большинство современных десантных кораблей такого класса используют вертолёты или истребители с коротким взлётом и вертикальной посадкой. «Сычуань», напротив, сможет запускать обычные самолёты и тяжёлые беспилотники с горизонтальным взлётом.

По оценке Janes, водоизмещение корабля составляет примерно 40–50 тысяч тонн, а его конструкция занимает промежуточное положение между традиционным десантным кораблём и лёгким авианосцем.

На палубе готовят большой стелс-дрон

Одним из главных кандидатов на роль основного беспилотника провинции Сычуань является GJ-21 — палубная модификация китайского ударного дрона GJ-11.

Сычуань — GJ-21

Это уже не небольшой разведывательный аппарат. GJ-21 выполнен по схеме «летающее крыло», обладает пониженной радиолокационной заметностью, складными крыльями и посадочным крюком для использования аэрофинишера. По открытым оценкам, максимальная взлётная масса такого аппарата может превышать 15 тонн.

В июле китайское государственное телевидение даже показало компьютерную визуализацию, на которой GJ-21 взлетает из Сычуани с помощью электромагнитной катапульты. На палубе одновременно демонстрировали ещё несколько таких машин. Это не подтверждает реальную численность будущей авиагруппы, но хорошо показывает, для каких задач создавался корабль.

Дроны такого размера могут использоваться для дальной разведки, ударных операций, радиоэлектронной борьбы и поддержки пилотируемой авиации.

Не только авианосец

При этом «Сычуань» не превращается в классический авианосец. Внутри он сохраняет возможности десантного корабля: может перевозить военнослужащих, бронетехнику, десантные средства и вертолеты. Китайские официальные источники прямо указывают, что Type 076 создан для работы как с авиацией, так и с амфибийной техникой.

В этом и заключается главная особенность конструкции. Один корабль потенциально способен высаживать десант, обеспечивать его вертолётами и параллельно отправлять далеко вперёд тяжёлые боевые беспилотники.

«Сычуань» уже прошел морские испытания, а появление полной разметки палубы, катапульты и аэрофинишера свидетельствует о подготовке к испытаниям непосредственно с авиацией. По оценкам аналитиков, корабль может быть введён в состав ВМС Китая к концу 2026 года, хотя официальной даты пока нет.

Самый важный вопрос сейчас заключается не в том, способен ли «Сычуань» запустить большой дрон, а в том, насколько быстро и эффективно он сможет регулярно выполнять такие операции. Именно предстоящие летные испытания покажут, станет ли Type 076 настоящим началом нового класса кораблей — «дрононосцев», занимающих промежуточное положение между авианосцем и универсальным десантным кораблём.