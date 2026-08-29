Полный «набор»: Oppo готовит первый смартфон сразу с тремя 200-мегапиксельными камерами

Гонка камер в смартфонах выходит на новый уровень. По данным сразу нескольких известных инсайдеров, Oppo готовит Find X10 Pro Max, который может стать первым серийным смартфоном в мире с тремя 200-мегапиксельными камерами на задней панели.

Речь идет не просто о добавлении ещё одного датчика с высоким разрешением. 200 Мп, по всей видимости, получат все три основных модуля: основная камера, телеобъектив и даже ультраширокоугольная камера. Последнее особенно интересно, ведь в серийных смартфонах 200-мегапиксельных ультраширокоугольных камер пока фактически не было.

Для сравнения: Find X9 Ultra уже стал одним из самых амбициозных смартфонов Oppo с камерой и оснащён двумя сенсорами по 200 Мп. В новом поколении компания, похоже, хочет устранить традиционную проблему флагманов, когда качество фотографий заметно снижается при переходе с основной камеры на ультраширокоугольную.

Oppo Find X9 Ultra

Основная камера будет оснащена новым сенсором Samsung

Основой системы должен стать новый Samsung ISOCELL HPC с разрешением 200 Мп.

Компания Samsung уже официально представила этот сенсор. В нём используется технология DeepPix, которая увеличивает количество света, которое может улавливать отдельный пиксель, и расширяет динамический диапазон. Также заявлена поддержка однокадрового 16-битного HDR.

По данным Samsung, новая структура позволяет на 60 % увеличить Full Well Capacity по сравнению с предыдущим поколением. На практике это должно помочь лучше сохранять детали как в очень светлых, так и в очень тёмных участках кадра, а также снизить уровень шума.

Высокое разрешение также открывает больше возможностей для цифровой кадрировки без резкой потери детализации.

200 Мп для ультраширокоугольной камеры — зачем это нужно

Именно третья камера может оказаться самой интересной частью Find X10 Pro Max.

Ультраширокоугольные модули даже в дорогих смартфонах часто оснащены меньшим сенсором и уступают основной камере при съемке в ночное время, при записи видео и при увеличении отдельных участков кадра.

200-мегапиксельный сенсор потенциально позволит Oppo использовать ультраширокоугольную камеру не только для съемки пейзажей. Большой запас разрешения можно использовать для макросъемки, электронной стабилизации видео и кадрирования без значительной потери качества.

Oppo Find X7

Согласно предварительным утечкам, телеобъектив также будет оснащен 200-мегапиксельным сенсором. Кроме того, упоминается отдельный 3-мегапиксельный мультиспектральный датчик, который может помогать камере более точно определять цвета и освещение.

Смартфон могут представить уже осенью

Остальные характеристики Find X10 Pro Max пока не совсем ясны. Ему приписывают будущий 2-нм процессор MediaTek Dimensity 9600 и большой LTPO OLED-дисплей. Различные источники указывают на диагональ от 6,78 до 6,89 дюйма.

Презентация серии Find X10 ожидается осенью 2026 года — в утечках чаще всего упоминаются сентябрь или октябрь.

Впрочем, главное предостережение остаётся прежним: Oppo ещё не подтвердила официально конфигурацию с тремя 200-Мп камерами. Информация поступает от инсайдеров, хотя её уже независимо подтвердили несколько источников.

Если утечки подтвердятся, Find X10 Pro Max станет не просто очередным флагманом с большой цифрой на коробке. Oppo фактически постарается добиться того, чтобы пользователь получал одинаково высокий уровень детализации независимо от того, какой из трёх объективов он использует для съёмки.